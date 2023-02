Prizadevajo si za ureditev modernega mačjega zavetišča

V nekdanjem pasjem zavetišču v Ulici Scogli, kjer je zadnja leta ena največjih mačjih kolonij v mestu, bo goriška občina uredila mačje zavetišče za območje celotne nekdanje pokrajine. Projekt bi občina izvedla z deželnim prispevkom, s katerim bi krili tudi manjša popravila v novem pasjem zavetišču v Ločniku. Prispevek Dežele FJKbi bil v višini približno 500 tisoč evrov in bi kril do 80 odstotkov stroškov.

Občina je zaprosila Deželo za sredstva, s katerimi bi uredila moderno mačje zavetišče, ki bi razpolagalo tudi z ambulantami ter z urejenimi prostori za mačke, namenjene posvojitvi. Načrtujejo tudi skladišče za mačjo hrano in mačjo »oazo«, veliko tisoč kvadratnih metrov, s katero želijo postati referenčna točka za mačke iz vseh občine na Goriškem. Občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel posodobljeno verzijo načrta. Zaradi povišanja cen so se stroški zelo povišali: od 380 tisoč evrov, ki so bili predvideni v letu 2020, so prešli na 670 tisoč evrov. Občina je ob tem zaprosila Deželo za prispevek za pasje zavetišče v Ločniku, kjer bodo izdelali omrežje za odvodnjavanje meteornih voda, ki so doslej sicer poplavljale pasje hišice. Stroški naj bi skupno znašali 99.700 evrov. Občina se tudi nadeja, da bi zaključila dela za klimatsko in ogrevalno napravo, uredila sončne celice in pridobila nove prostore za skladišče.