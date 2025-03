Prizanesli so le fantu in pupi ...

Na Vrhu je tudi letos na pustni torek potekalo tradicionalno pustovanje v znamenju značilnih mask. Sprevod je krenil po vasi po običajni razporeditvi: v ospredju voz, ki sta mu sledila fant in pupa, za njima pa vse ostale maske. Starec in starka, ki simbolizirata zimo, mraz in staro leto; grbasti berač nosi v svoji grbi vse slabe dogodke, ki so se nabrali v letu, ki se je komaj poslovilo. Strah otrok so seveda pepeljuharji, ki s svojo nogavico tepejo mimoidoče. Otroci se jih zaradi grdih mask bojijo, ne vedo pa, da je pepel simbol odrešitve; če te pepeljuhar pomaže z nogavico, bodo tvoje slabe lastnosti izginile, v novem letu pa ti bo zasijala sreča. Simbol pomladi, vsega lepega in novega pa sta fant in pupa. V svojih pisanih klobukih nosita srečo in veselje vaščanom, ki vso dolgo zimo čakajo na pomlad in ljubezen. Pusti so obiskali vse hiše, pozdravili domače, zaplesali z gospodinjo in hišnimi dekleti.

Tik pred večerom so se pustarji odpravili v vaško središče. Tam so jih čakali poročeni možje, ki so jim postavili šrango ter se postavili v bran šemam, ki le ves pustni čas grozijo vaškemu miru. Na strani vaščanov je stal lovec s puško in je grde maske postrelil. Prizanešeno je bilo le fantu in pupi, saj predstavljata pomlad, mladost, življenje, lepšo prihodnost vasi. Njima so poročeni možje odstranili barikado in harmonikar je z glasbo pospremil prehod lepega in dobrega v novo vaško življenje. Grde maske, simboli zime, slabega in grdega v starem letu, so s samokolnico odpeljali v zakotni kraj. Tu so jih vaščani poškropili z vinom, čudelnim zdravilom, ki obudi mlade fante in pripomore, da grde maske in njih slabe lastnosti tonejo v pozabo do novega pustnega obdobja. Branitelji, fantje in dekleta so se tako poslovili od mask in šli na skupno večerjo.