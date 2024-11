Projekt Basaglia, del programa GO! 2025, prihaja v Slovenijo

Projekt Basaglia, ki je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica, prihaja v Slovenijo. Posveča se delu revolucionarja psihiatrije Franca Basaglie, enemu od najvplivnejših evropskih intelektualcev druge polovice dvajsetega stoletja, ki je ljudem, zaprtim v umobolnicah, vrnil njihovo človečnost, zagovarjal pomembnost njihove zgodovine in socialne enakosti. Želi pa dokazati, da sta norost in razumnost prepletena, neločljiva druga od druge.

V nedeljo, 17. novembra, ob 18.30, bo v Kulturnem centru Španski borci v Ljubljani gledališka predstava Quelli di Basaglia ... a 180°. Nastopali bodo člani tržaške Akademije norosti (Accademia della Follia). Uprizoritev pripoveduje, kako je nemogoče postalo mogoče. Gledalci bodo spremljali ključne faze Basaglievega dela, od uničenja institucije do sprejetja zakona št. 180. Predstava bo v italijanščini s slovenskimi podnapisi. Vstop prost do zasedbe vseh mest.

V ponedeljek, 18. novembra, ob 18.00, bo v ljubljanskem Mestnem muzeju potekal večer, posvečen Francu Basaglii z naslovom Basaglia, onstran zidov. Pozdravila bosta Verena Vittur, direktorica Italijanskega inštituta za kulturo v Sloveniji in Stojan Pelko, programski direktor GO! 2025. Sledila bo projekcija dokumentarca Trst pripoveduje Basaglio, ki ga bo napovedala režiserka Erika Rossi. Film prikazuje težavno pot, ki jo je prestala ekipa Franca Basaglie, da je psihiatrično bolnišnico uspešno spremenila v ustanovo za zdravstveno nego in tako ljudem povrnila identiteto in dostojanstvo.

Večer se bo zaključil z okroglo mizo, pri kateri bodo sodelovali direktorica Centra za duševno zdravje v Trstu Alessandra Orietti, psihiater in soavtor dveh knjig o Francu Basaglii Mario Colucci, Basaglieva sodelavka in direktorica tržaške Akademije norosti Angela Pianca ter izredni profesor na Fakulteti za socialno delo Vito Flaker. Moderatorka bo Andreja Rafaelič, raziskovalka na Inštitutu RS za socialno delo. Srečanje bo v italijanskem in slovenskem jeziku s tolmačenjem. Vstop prost do zasedbe vseh mest.