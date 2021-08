Prvi uporabniki bodo zaplavali februarja

Gradnja novogoriškega pokritega bazena se bliža zaključku. Epidemija je tudi pri tej investiciji nekoliko podaljšala terminski plan gradnje, večjih presenečenj pa izvajalci ne pričakujejo več. Prvi uporabniki bodo novo pridobitev za mesto in širšo okolico lahko preizkusili februarja, seveda če bodo tedanje zdravstvene razmere to dopuščale. Skupaj z že obstoječim zunanjim kopališčem bo Nova Gorica dobila bazenski kompleks, v katerem bo sezona plavanja lahko potekala neprekinjeno. Pokriti bazen bo lahko naenkrat sprejel 275 obiskovalcev.

V objektu sta dva bazena. Večji se ponaša z dimenzijami 20,5 krat 20 metrov z osmimi plavalnimi progami, manjši bazen pa meri 4 krat 8,5 metrov z globino vode 80 centimetrov in je namenjen neplavalcem oziroma nekaterim rekreativnim dejavnostim. »Objekt bazena je konstrukcijsko zaključen. Je že zaprt s fasado in streho, v notranjosti so narejene glavne strojne in elektro instalacije ter vsi razvodi prezračevanja in ogrevanja. Postavljena je tudi celotna bazenska tehnika s filtri, črpalkami in sistemom za bazensko vodo. Zaključuje se polaganje keramike in ob bazenska ploščad,« našteva Zoran Ušaj, vodja investicije na novogoriški mestni občini.

Posebnost glavnega bazena bo dvižno dno, ki bo v enem delu omogočalo prilagajanje globine. Na ta račun ga bodo lahko koristile različne interesne skupine. Posebnost objekta je tudi ta, da se bazenska ploščad nahaja v prvem nadstropju in da ima več kot polovico sten zastekljenih kar iz bazena omogoča lep pogled na Sveto Goro, Škabrijel in okolico. Zunanji gledalci pa v bazen ne vidijo, ker se ta nahaja na etažni višini 3,6 metra.

»Zaradi razmer v času covida, pomanjkanja delovne sile, bolezni in pomanjkanja materiala, je inženir izvajalcu odobril 45 dni podaljšanja roka za izgradnjo. To pomeni, da bomo dela zaključili v novembru, sledi tehnični pregled, nato imamo 40 dni časa za pridobitev uporabnega dovoljenja. Temu sledi poskusni zagon in poskusno obratovanje, ki bo predvidoma v začetku februarja. V času poskusnega obratovanja bodo plavalci že lahko uporabljali bazen,« pojasnjuje Ušaj.

»Pokriti bazen je primarno namenjen izboljšavi kakovosti bivanja v mestu. Namenjen je tako meščanom, kot tistim iz podeželja, je del mestne infrastrukture, ki dela naše mesto privlačno za mlade in mlade družine ter vse tiste, ki si želijo kakovostnega življenja. Naše mesto je eno redkih, ki ima tako blizu športni in šolski kare ter jedro mesta,« poudarja novogoriški župan Klemen Miklavič. Nova pridobitev bo omogočala tudi izvedbo nekaterih tekmovanj, česar se zelo veselijo v lokalnem vaterpolo in plavalnem klubu. Novi bazen sicer ne bo imel tribun, kar pride prav na tekmovanjih.