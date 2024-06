Raj za ljubitelje živali

Začetek junija je že nekaj let v mestu rezerviran za ljubitelje živali z vseh koncev države in čezmejnega pasa. Letos brezplačen in dobrodelen dogodek Dežela prijateljev Žurnal24.si v sodelovanju z Radiem Robin in Mestno občino Nova Gorica organizira jutri, 2. junija, med 10. in 18. uro na travniku pred mestno palačo in v borovem gozdičku.

Rdeča nit Festivala za ljubitelje živali je odgovorno skrbništvo živali, s čimer želijo organizatorji ozaveščati in krepiti zavest o pomenu zdravega odnosa do živali, predvsem pa najmlajše poučiti o čudovitem živalskem svetu. Številni otroci bodo na dogodku premagali strah pred živalmi in od strokovnjakov izvedeli marsikatero zanimivost.

Živali vseh vrst

»Dogodek vsa leta pripravljamo s srcem, kar se vidi tudi pri nadgradnji in v pestrem programu. Naši udeleženci so edinstveni, saj imajo radi naravo, živali, ljudi, radi pomagajo in delijo svoje znanje z ostalimi. Na dogodek prihajajo prostovoljno, ozaveščajo in učijo tako otroke kot odrasle, tako trenutne kot bodoče skrbnike živali,« pravi Anja Ščuka, vodja festivala. Pričakujejo več kot 20.000 ljudi, vseh sodelujočih ljudi in živali bo okoli 800, aktivno sodeluje kar pet šol in dva vrtca, veliko dobrodelnih organizacij in društev ter strokovnjakov. »Veseli smo, da na dogodku aktivno sodelujejo vrtci in šole z obeh strani meje, pri izmenjavi kamenčkov prijateljstva tudi šola Josipa Abrama iz in vrtec Pikapolonica iz Pevme,« dodaja.

Otroci se bodo lahko spoznali s konji, številnimi pasmami psov in mačk, želvami, kačami, plazilci, pticami, glodavci in mnogimi drugimi. Organizirali bodo brezplačne delavnice ter predstavitve številnih kinoloških disciplin, med drugim ples s psom in točko pasjega frizbija. Popoldan bo na sporedu tekmovanje v pobiranju (plastičnih) pasjih kakcev. Obiskovalci pa bodo priča tudi prikazu barrel jahanja okoli sodov. Manjkali ne bodo niti pasji vplivneži.

Sočasno bo v mestnem parku Borov gozdiček potekal Robin HUD festival, kjer bodo najmlajši odkrivali pravljične dežele. Dogajanje se bo začelo ob 10. uri, ko bodo v sklopu uradnega odprtja festivala zapeli vrtčevski otroci in si izmenjali kamenčke prijateljstva. Ob 15. uri bo nastopila pevka Tanja Žagar.

»Veseli smo, da je Dežela prijateljev vključena v leto brezmejnosti Mestne občine Nova Gorica. V luči EPK tudi mi združujemo mlade Gorice in Nove Gorice in pletemo prijateljske vezi. Tako si bodo otroci vrtcev in šol z obeh strani izmenjali kamenčke prijateljstva, letos prvič pa vključujemo tudi štafeto prijateljstva, ki jo bo dobila OŠ Kozara,« napoveduje urednica Radia Robin Martina Arčon.