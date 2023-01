Razpis za novogoriški amfiteater spet padel

Minuli petek se je zaključilo javno naročilo izbire izvajalca za gradnjo amfiteatra za novogoriškim Slovenskim narodnim gledališčem. Kljub temu, da je šlo za ponovljeni postopek, izvajalca še niso izbrali, saj je razpis, enako kot pred nekaj meseci, padel. »V roku so prišle štiri ponudbe, žal pa je tudi najcenejša ponudba krepko presegla razpoložljiva sredstva, tako da smo morali vse ponudbe vzeti kot nedopustne. Upam, da bomo dobili dodatna sredstva, da bomo lahko ponovili javno naročilo in da bomo v tretje le dobili izvajalca,« je pojasnila Mirjam Drnovšček, direktorica novogoriškega SNG.Zgodba izpred nekaj mesecev se torej ponavlja. Prvi razpis je padel zaradi previsokih ponudb prijavljenih izvajalcev. Ministrstvo za kulturo je nato dvignilo sredstva: dvema milijonoma in pol je dodalo še 500.000 evrov. A tudi to očitno ni zadostovalo, saj je morala direktorica novogoriškega SNG v petek ugotoviti, da so vse štiri ponudbe krepko presegle tri milijone evrov, kolikor imajo sedaj na voljo za gradnjo zunanjega amfiteatra.

Kaj to pomeni za izvedbo projekta, ki naj bi bil prvi izmed infrastrukturnih projektov, vezan na Evropsko prestolnico kulture v letu 2025? Drnovščkova odgovarja: »Gre sicer že zelo na tesno, a menim, da bo v primeru, da bo javno naročilo kmalu ponovljeno, zadeva še izvedljiva do leta 2025.« Direktorica dodaja še, da so, glede na to, da so tudi v ponovljenem razpisu ponudbe izvajalcev del presegale razpoložljiva sredstva, iz SNG na ministrstvo za kulturo ponovno poslali prošnjo o povečanju fonda za investicijo. »Takoj ko smo ugotovili, da ne moremo izbrati izvajalca, smo o tem prejšnji teden obvestili ministrstvo in sedaj čakamo na sestanek,« je pojasnila Mirjam Drnovšček.

Temeljni kamen za amfiteater, ki bo stal za novogoriškim SNG, je bil postavljen lanskega maja, ob prisotnosti tedanjega ministra za kulturo, Vaska Simonitija, tedanje novogoriške podžupanje Damjane Pavlica, direktorice SNG Nova Gorica, Mirjam Drnovšček, predstavnikov Zavoda GO! 2025 in goriškega podžupana Stefana Cerette. Slovenska vlada je izgradnjo zunanjega avditorija, za katerega je prvotne načrte že pred 30 leti naredil Vojteh Ravnikar, uvrstila v Nacionalni razvojni program.Novogoriški amfiteater se bo sicer gradil fazno. Najprej bosta na vrsti pokriti oder in tribune, nastavljena bo tudi poglobitev za orkester Prizorišče, ki naj bi postalo nekakšne novogoriške Križanke, bo sprejelo okoli 500 obiskovalcev, ponujal pa bo možnosti za uprizoritev številnih dogodkov na prostem od začetka pomladi pa do pozne jeseni. V naslednji fazi, ki pomeni nadgradnjo, pa bo narejeno še pomično nadkritje, tako da bo prizorišče uporabno tudi v slabem vremenu. Sredstva za nadkritje bodo iskali naknadno.