Razstava pirhov vabi na Sveto Goro

V razstavnih prostorih frančiškanskega samostana na Sveti Gori je na ogled vsakoletna razstava pirhov ali pisanic, ki veljajo za nekak simbol velikonočnih praznikov. Razstavo so postavili pred nekaj dnevi, pri njej pa so sodelovali številni ljudski umetniki iz vse Slovenije in tudi iz bližnjih krajev v zamejstvu.

Poleg nekaterih posameznikov iz Štmavra, Gorice in Doberdoba so svoje pisane izdelke postavili na ogled tudi učenci osnovne šole Frana Erjavca iz Štandreža ter otroci iz otroških vrtcev Pikapolonica iz Pevme in Pika nogavička iz Štandreža.

Razstava v prostorih samostana bo odprta do nedelje, 16. aprila, ogledi pa so možni med tednom od 15. do 18. ure, ob sobotah od 10. do 18. ure, ob nedeljah in ob praznikih pa od 9. do 19. ure.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.