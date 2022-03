Rešitev je že na vidiku

V Goriških Brdih so našli rešitev za kolono predvsem italijanskih vozil, ki dnevno nastaja na bencinskem servisu Štaloni v bližini mejnega prehoda Neblo. Že danes oz. jutri bodo na območju bencinskega servisa promet usmerjali v neke vrste pentljo in tako preprečili nabiranje kolone na regionalni cesti, v prihodnjih dneh pa bodo še razširili vozišče tako, da bi se kolona lahko umaknila prometu.

Zaradi precejšnje razlike v ceni goriva na slovenski in italijanski strani meje, bencinski servisi na meji z Italijo beležijo povečan obisk kupcev iz Italije. Glede na to, da je slovenska vlada včeraj sprejela uredbo, s katero je regulirana cena pogonskih goriv in torej preprečena podražitev, je pričakovati, da bo naval italijanskih kupcev na slovenske bencinske servise še trajal. V Goriških Brdih imajo zaradi tega težave: predvsem na Petrolovem bencinskem servisu Štaloni je gneča vozil v zadnjih dneh tolikšna, da je zaradi tega oviran promet na regionalni cesti, kar jezi lokalne prebivalce