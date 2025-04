Roberta Demartin se vrača na čelo Fundacije Goriške hranilnice

Roberta Demartin je bila ponovno imenovana za predsednico Fundacije Goriške hranilnice, osrednje goriške podporne ustanove, ki jo je že vodila med letoma 2012 in 2017.

Za nekdanjo podpredsednico goriške pokrajine in nekdanjo županjo iz Morara je glasovalo deset od šestnajstih članov upravnega sveta Fundacije. Za izvolitev se je potegoval tudi prof. Georg Meyr, ki je prejel šest preferenc. Na začetku zasedanja je sicer prišlo do zapleta, saj so Meyru očitali, da njegova lista ne zadošča zahtevi statuta, ki predvideva, da dve tretjini kandidatov bivata v goriški pokrajini. Poleg Meyra ne živi na Goriškem še Diego Abenante, ki naposled ni kandidiral za mesto v upravnem svetu, sicer tudi sam Meyr ni zbral zadostne podpore.

Poleg Roberte Demartin so bili v upravni odbor imenovani še Pietro Becci, Paolo Buzzulini, Francesco Devetag in Sergio Orzan, medtem ko so novi člani razsodišča postali Marco Bean (predsednik), Fabio Lenhardt in Laura Ilaria Neri. Roberta Demartin se je po izvolitvi zahvalil dosedanjemu upravnemu svetu, v katerem so poleg predsednika Alberta Bergamina bili še Elisabetta Feresin, Marco Braida, Marco Bressan in Fabrizio Renato Russo.