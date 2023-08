Rockerji prihajajo v Gorico

Na relaciji Gorica-Nova Gorica je vse pripravljeno za sobotni glasbeni dogodek, koncert britanske skupine Editors, ki se bo na ploščadi pri Rdeči hiši začel ob 21. uri. Pred njo bo 19.30 nastopil slovenski bend MRFY. Gre za prvi odmevnejši dogodek, ki ga organizira EZTS GO v sodelovanju z Občino Gorica v okviru pobud na poti k Evropski prestolnici kulture 2025. Drugi bo na sporedu že 5. oktobra, ko na novo koncertno prizorišče somestja prihaja legendarna Patti Smith. Vstopnice za koncert Editors, na katerem pričakujejo okrog 2000 ljudi, stanejo 46 evrov (nabaviti jih je mogoče na kraju ali na spletni strani ticketone.it), koncert newyorške kantavtorice in vsestranske umetnice pa bo brezplačen.

Na podlagi odredbe goriške lokalne policije je ploščad pri Rdeči hiši zaprta za promet že od torka, v soboto pa bo celodnevna zapora veljala samo v Ulici Kugy. Obiskovalci lahko parkirajo na parkiriščih v Ulici Toscolano (za nekdanjo splošno bolnišnico), v Ulici Alviano (parkirišče tržaške univerze), na parkirišču ob predoru Bombi (Ulica Giustiniani) in na parkirišču pri šempetrski bolnišnici.

Občina Gorica v sodelovanju s podjetjem APT organizira tudi brezplačne avtobusne prevoze, in sicer med 18. uro in 00.35, s prekinitvijo med koncertom. Postanki bodo na parkirišču pred sejemskim razstaviščem v Ulici Barca, pri železniški postaji (Trg Martiri della Libertà), pred nekdanjo palačo Pokrajine Gorica na Korzu Italia in v Ulici Kugy.

Indie-rock skupina Editors je svojo glasbeno pot začela leta 2002, ustanovili so jo prijatelji in sošolci, ki so se spoznali na Univerzi v v Staffordshiru. Od originalne zasedbe sta to Tom Smith (pevec) in Russell Leetch (bas kitara), nekoliko kasneje so se bendu pridružili še Ed Lay (bobni), Justin Lockey (kitara), Elliott Williams (klaviatura) in Benjamin John Power (klaviatura in elektronika). Do danes so Editors izdali sedem albumov, med njihove najbolj priljubljene komade sodijo Munich (The Back Room), Smokers Outside the Hospital Doors (An End Has a Start) in Sugar (The Weight of Your Love). Njihovo glasbo pogosto primerjajo z zvokom bendov Joy Divison, The Cameleons, Interpol, U2 idr. A Editors radi presegajo žanre – začeli so na območju post-punka, zavili v alternativni rok, trenutno (npr. z najnovejšim albumom EMB) se nahajajo bližje elektroniki. Ne bojijo se eksperimentiranja in spreminjanja sloga, ali kot je hudomušno povedal Williams, klaviaturist: »Mi smo bend s krizo identitete.« Rdeča nit njihove razgibane poti, ki vseskozi spada pod rock, pa so temačne teme. »Vsekakor uživamo v dramatičnosti in pretirani naravi te temačnosti v naši glasbi, v svetu, v katerem obstaja. Pri ustvarjanju svoje nesrečne glasbe se precej zabavamo,« pravi frontman Tom Smith.