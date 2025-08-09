S kamerami v Gorici do večje varnosti

Večja varnost in večja povezanost med operativnimi centri lokalne policije in drugih varnostnih organov. To je dvojni cilj sklepa, ki ga je v prejšnjih dneh sprejel goriški občinski odbor. Projekt je vreden 380.000 evrov, stroške bodo krili s prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine in z državnimi sredstvi.

»Po dolgotrajnem upravnem postopku, v okviru katerega smo sodelovali s prefekturo in kvesturo, nam je končno uspelo odobriti ta projekt. Po njegovi zaslugi bomo znatno povečali raven varnosti za občane. Predvsem bomo varnostnim organom in naši lokalni policiji zagotovili veliko več orodij za vse preiskovalne dejavnosti v zvezi z različnimi prekrški, od preprostih kršitev cestnoprometnih predpisov do kršitev državnega in mednarodnega prava. Gorica, ena od glavnih vstopnih točk v Italijo, bo tako imela odločilno vlogo pri ohranjanju varnosti,« pravi pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi.

Načrt predvideva okrepitev video nadzora v grajskem naselju, na Korzu Italije, na glavnem goriškem pokopališču, na ploščadi pri Rdeči hiši, v parku za goriško mestno hišo in na Battistijevem trgu. Okrepili bodo tudi sistem za branje registrskih tablic, in sicer na krožišču na Rojcah, pri Rdeči hiši, na pevmskem mostu, v Škabrijelovi ulici in v Svetogorski ulici.