S kolesarskimi dresi do sredstev za otroško bolnišnico

V pričakovanju na »briško« etapo ženske kolesarske dirke Giro d’Italia bosta danes, v soboto, 10. julija, na sporedu dva dogodka, ki ju združenje Autoktona organizira v okviru svojega projekta Collio Brda Classic. Ob 9. uri se bodo zbrali red vinoteko v Krminu, od koder se bodo odpravili na kolesarjenje po Brdih; med ekskurzijo bodo obšli razne panoramske klopi, ki so jih pred moškim Girom postavili na pobudo društva Amare in bici, ki mu predseduje krminski gostinec Joško Sirk. Ob 11. uri se bodo zbrali v Ceglem, kjer bodo predstavili kolesarske drese, ki so jih izdelali v okviru projekta Le Divise di Zegla. Navzoči bodo predstavniki vinarskih podjetij Blazic, Edi Keber in Renato Keber, ki so ustanovili blagovno znamko Zegla.

»Kolesarske drese smo v sodelovanju s tremi vinarskimi podjetji in umetnikom Maurizio Armellinom izdelali v okviru projekta za zbiranje sredstev za tržaško otroško bolnišnico Burlo Garofalo. Prodajali jih bomo preko kontaktov, ki jih imamo po zaslugi dirke starodobnih koles Collio Brda Classic; izkupiček bomo namenili raziskovalnim projekto,« pojasnjuje Marco Marangon v imenu združenja Autoktona. V Ceglem bodo prisotni tudi predstavniki združenja AGMEN, sicer starši otrok z rakastimi obolenji. Botra današnjega dogodka bo televizijska voditeljica Justine Mattera, sicer tudi kolesarka in triatlonka, ki med drugim vodi oddajo o kolesarstvu na televizijskem kanalu Bike Channel. Med sezono bo tudi sama ob raznih priložnostih nosila dres, ki je nastal v okviru projekta Le Divise di Zegla.