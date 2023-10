Na ploščadi pri Rdeči hiši je ob današnjem nastopu ikone rock glasbe Patti Smith zadišalo po Evropski prestolnici kulture, ki bo Gorico in Novo Gorico povezala leta 2025.

Pred glasbenico, poznano po vsem svetu, sta se predstavili skupini Overlaps iz Pordenona in Imset iz Domžal. Koncert je priredilo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) v sodelovanju z Občino Gorica in podjetjem Zenit v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture 2025.