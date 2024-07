S pripovedovanjem zgodb do boljše prepoznavnosti

Ustvariti kulturno-zgodovinsko pot za ohranjanje, revitalizacijo in promocijo snovne in nesnovne kulturne dediščine na območju Gorice in Nove Gorice v tesni povezavi z relevantnimi čezmejnimi dogodki na področju glasbe in gledališča. To je cilj projekta z naslovom Crossstories- Čezmejne zgodbe za skupno prihodnost, ki so ga predstavili včeraj v Trgovskem domu. Projekt predvideva pester program čezmejnih dogodkov in delavnic, katerih skupni imenovalec je pripovedovanje oz. storytelling.

Nosilec projekta je Kulturni center Lojze Bratuž, partner pa je SNG Nova Gorica. Projekt, ki znaša v celoti 200.000 evrov, financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A-Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Podžupanja Občine Gorica Chiara Gatta je posebej pohvalila neposredno vključitev mladih v projekt in vrednotenje enogastronomske plati, ki je tudi »del naše kulture«. Predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž prof. Franka Žgavec je nato predstavila ostale sodelavce: Marka Bratuša (umetniškega vodjo SNG), Jasmin Kovic (umetniško vodjo projekta), Danielo Klanjšček (odgovorno za projekt), Alexa Kamo Devetaka (pisatelja) in Stefana Sacherja (skladatelja).