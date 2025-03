S pustom bi privabili turiste

Odkrivanju pustnih tradicij v našem prostoru je posvečen turistični proizvod, s katerim so dijaki petega razreda turistične smeri zavoda Žige Zoisa iz Gorice konec januarja sodelovali na mednarodnem tekmovanju Več znanja za več turizma, ki je kot vsako leto potekalo v Ljubljani na gospodarskem razstavišču. Pripravili so turistični proizvod na temo Tradicija v trendu. »Ker živimo v kraju, kjer je pust izredno pomemben del kulturne dediščine, smo se odločili ravno za njegovo promocijo. Naš turistični proizvod je tridnevni itinerar po poteh tradicionalnega in modernega pusta, kamor smo vključili, poleg nekaterih zanimivosti in znamenitosti, tradicionalno pustovanje v Benečiji in na Vrhu ter povorko in pustne zabave v Sovodnjah in Doberdobu,« razlagajo dijaki.

V Ljubljani so postavili stojnico, kjer so proizvod predstavili. Mimoidoče in žirijo je produkt zelo pritegnil, dijakom so postavili številna vprašanja tako o tradicionalnem kot o modernejšem pustovanju. »Da bi stojnico popestrili, smo imeli glasbo v živo s harmonikarjem z naše šole. Na stojnici smo ponujali tradicionalno pustno hrano in pijačo ter jo polepšali s slikami tipičnih vrhovskih mask, ki jih je naslikala akademska slikarka Katerina Kalc in so v lasti društva Karnival. Stojnico sta krasila klobuka fanta in pupe in maska pepeljuharja, ki so jih posodili prebivalci Vrha. Opremljena pa je bila tudi z VR očali, ki so omogočala ogled in doživetje krajših posnetkov vrhovskega pusta,« opisujejo dijaki zavoda Zois, ki so na tekmovanju prejeli srebrno priznanje.