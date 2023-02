Še 800.000 evrov za doberdobsko telovadnico

Dežela Furlanija - Julijska krajina je dodelila doberdobski občini še 800.000 evrov za obnovo občinske telovadnice, tako da sta za obnovitvena dela skupno na voljo dva milijona evrov.

V Doberdobu bodo v kratkem prejeli uradno sporočilo o pridobitvi prispevka, potem ko so se v preteklih dneh na deželi zaključila pogajanja s posameznimi občinami za dodelitev sredstev za razna infrastrukturna dela. Občine z južnega dela nekdanje goriške pokrajine so skupno prejele 4,7 milijona evrov. Poleg Doberdoba so si v Tržiču zagotovili prispevek dveh milijonov evrov za širitev ponudbe rimskih term. V Foljanu-Redipulji bodo prejeli 650.000 evrov za prenovo občinske knjižnice. Občini Ronke bo šlo 600.000 evrov za prilagoditev varnostnim predpisom športne palače Armando Filiput. VŠkocjanu bodo imeli 300.000 evrov na voljo za prekvalifikacijo središča Begliana, medtem ko bodo vŠpetru ob Soči s 400.000 evri preuredili križišče ob pokrajinski cest št. 12.