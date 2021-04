Še naprej se hočejo kopati v Soči

Sprememba Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, predvideva odvzem statusa kopalnih voda za Sočo v Kanalu in Solkanu. Domačini se temu upirajo, tako Civilna iniciativa Radi imamo Sočo iz Solkana kot ljudska pobuda Soča je naša! iz Kanala sta začeli zbirati podpise proti omenjeni spremembi. Na novogoriškem mestnem svetu je že bila podana pobuda svetniške skupine Povezani o sklicu izredne seje, v Kanalu bo izredna seja s to točko potekala danes.

»S svojimi podpisi občani in občanke izražamo globoko nestrinjanje z navedenimi spremembami in pozivamo Ministrstvo za okolje in prostor, da v obstoječo ureditev ne posega, ker je škodljiva in prinaša veliko nezadovoljstva prebivalcem ob Soči in vsem, ki jo nosijo v srcu in radi obiskujejo,« so zapisali v ljudski pobudi Soča je naša!, ki tudi opozarja, da je Kanal ob Soči občina, ki ima največ hidroelektrarn v Sloveniji. »Še sveži so spomini na gradnjo dveh novih elektrarn Doblar II in Plave II ter črpalne hidroelektrarne Avče z jezerom na Kanalskem vrhu, ko smo krajani več let potrpežljivo in tiho prenašali tisočere prevoze tovornjakov, velik ropot, prah in nevarnosti na cesti. In kaj se je zgodilo po končanih milijonskih investicijah? Za nagrado naj bi zdaj ostali brez kopalne vode na priljubljenem kopališču v Kanalu,« so ogorčeni v omenjeni pobudi, kjer dodajajo, da je nihanje vodostaja, ki naj bi bil vzrok za spremembo Uredbe, pri njih v poletnem času zelo redek pojav.

Obenem, opozarjajo, naslednji korak odločevalcev lahko vodi v prepoved kopanja in namembnost vode industrijskemu izkoriščanju. »Turizma pri nas brez neomadeževane reke Soče ni. Skokov s kamnitega mostu, ki so poznani širom po svetu, si v spremenjenih pogojih ne predstavljamo. Še slikarjem in fotografom pred eno najlepših naravnih kulis v Sloveniji bo zadrhtela roka, ko bodo pomislili, kako smo bili izigrani in okradeni. Zato vsem odgovornim sporočamo, da Soče ne damo!« so odločni v ljudski pobudi, kjer dodajajo, da gre za njihovo dostojanstvo in ponos, obenem pa se sprašujejo, kako bi občina izgledala brez ene poglavitnih dejavnosti – turizma. Julija 2020 je Turistično informativni center Kanal naštel 22 ponudnikov nastanitev, pri katerih so zabeležili 9.170 nočitev. Upoštevati je treba, da je lansko leto in turistično sezono zaznamovala koronakriza.»Z izgubo statusa kopalne vode v Kanalu lahko z gotovostjo rečemo, da se bodo te številke zmanjšale. Zmanjšalo se bo tudi število delovnih mest v občini, povečalo pa se bo izseljevanje mladih. Zdaj je zadnji čas, da dvignemo svoj glas in ohranimo ta del narave, kakršen je bil. Ne smemo si privoščiti, da bomo naslednjim rodovom zapustili razvaline in uničeno naravo,« pravijo v ljudski pobudi Soča je naša!, pod katero se podpisujejo Miran Ipavec, Ambrož Gorjanc, Tine Drekonja, Luka Goljevšček, Jakob Blažič in drugi. Podpise, ki jih zbirajo proti uredbi, bodo izročili Ministrstvu za okolje in prostor.Civilna iniciativa Radi imamo Sočo iz Solkana, pa je že pred dnevi opozorila, da predlagana uredba v prvi vrsti pomeni, da ni več državnega okoljskega monitoringa Soče za potrebe ljudi, kopalcev za področje dolvodno (južno) od Mosta na Soči. »Pomeni, da je Soča postala navadno vodno korito, kanal pisan z malo. Reka bo prepuščena na milost in nemilost industriji, kapitalu. Ljudje se bodo še naprej kopali, a država rešuje konflikt med javno in industrijsko rabo vode tako, da obrne glavo stran.« Da odvzem statusa kopalnih voda nikakor ni v interesu lokalne skupnosti in da ima ta velik interes za to, da se meri kakovost vode ob starem jezu v Solkanu, je tedaj zatrdil tudi novogoriški župan Klemen Miklavič.