Še tri milijone evrov za program EPK 2025

Zeleno dvorano novogoriške mestne hiše je včeraj obiskala slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je z županom Mestne občine Nova Gorica Samom Turelom podpisala aneks k pogodbi, s katerim se Javnemu zavodu GO! 2025 za izvajanje javnega kulturnega projekta Evropska prestolnica kulture 2025 zagotovijo dodatna sredstva v višini treh milijonov evrov. Na dogodku so bili navzoči tudi državni sekretar Marko Rusjan, direktorica Javnega zavoda GO! 2025 Mija Lorbek in vodja Oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksida. »Dodatna sredstva bodo omogočila kvalitetno, strokovno predvsem pa iz umetnostnega vidika popolno izvedbo projektov, ki smo si jih zadali v prijavni knjigi. In tako bomo tudi dokazali, da Slovenija zmore izvesti tako pomemben in obsežen projekt, kot je Evropska prestolnica kulture,« je dejal novogoriški župan Samo Turel. »Kljub temu, da ga vodi občina, je EPK nacionalni projekt, ki je presegel začetne okvire in za katerega je prav, da poskrbimo dodatna sredstva,« je pristavila ministrica za kulturo. Doslej namenili 13 milijonovDodatna sredstva v višini treh milijonov evrov so namenjena izključno za programski del EPK 2025, tako kot je bil napovedan v prijavni knjigi (Bid Book). Ministrstvo za kulturo je ob začetku kandidature novogoriške občine za Evropsko prestolnico kulture za izvedbo projekta namenilo 10 milijonov evrov, od takrat pa so se stroški za izvedbo kulturnih dejavnosti in drugih dogodkov povišali, tako da se začetni vsoti dodajajo trije milijoni evrov. Ministrstvo za kulturo je tako zavodu GO! 2025 doslej skupno namenilo 13 milijonov evrov, v naslednjem letu pa bodo po potrebi dodali še druga sredstva. »Pregled bomo izvedli jeseni, tako da bo takrat jasno, koliko denarja bomo še potrebovali. Prihodnje leto pa nam bodo priskočila na pomoč tudi evropska sredstva in sponzorstva,« je povedala direktorica Javnega zavoda Go! 2025 Mija Lorbek.EPK je projekt, s katerim vlagajo tudi v turizem, gospodarstvo in infrastrukture, ne pa samo v kulturo, je spomnila ministrica Asta Vrečko. Nova Gorica pa je od začetka izvajanja projekta pridobila nov zagon. Ministrica je spomnila na obnovo parka Vile Rafut, ki so jo sicer omogočila tudi evropska sredstva in je predviden kot eno od osrednjih prizorišč EPK 2025. Ob tem so na ministrstvu napovedali tudi prenovo same vile, za kar bo potrebnih 4,5 milijona evrov. Medtem se nadaljuje gradnja zunanjega avditorija Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, za katerega so ravnokar zagotovili dodatna sredstva v višini dveh milijonov evrov, druga faza del pa se bo spomladi prihodnje leto zaključila.