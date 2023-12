Še več postajališč in koles za čistejše okolje in zdravje

V Novi Gorici so včeraj predstavili nadgrajen sistem izposoje koles GO2GO, ki vsebuje 13 novih postajališč z 22 navadnimi kolesi, 30 električnimi kolesi, enim tandemom in enim tovornim kolesom. Z novimi postajališči širijo že izdelano čezmejno mrežo postajališč, ki se bo v prihodnje okrepila tudi v Gorici.

»Mestna občina Nova Gorica iz leta v leto postaja boljši primer sodobne in v prihodnost usmerjene občine, ki občane in druge obiskovalce postavlja v samo središče. Iz meseca v mesec pa je Nova Gorica tudi boljši primer razvojno naravnane občine, ki je presegla razmišljanja o nujnosti gradnje vedno novih cest, ampak razmišlja širše in je usmerjena v prihodnost,« je ob tej priložnosti poudaril Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago.

Število postaj se je v prazničnem decembru povečalo za več kot 3,5-krat, medtem ko se je število koles več kot podvojilo in jih je trenutno že 91. S tem je sistem za občane Nove Gorice, pa tudi Šempetra in Gorice (tu so trenutno na voljo postaje na Travniku, v Ulici Diaz in na goriški železniški postaji), postal še veliko bolj uporaben, obenem pa tudi odlična alternativa prevozom z osebnim vozilom. Postaje za GO2GO so namreč umestili na točke, ki se zelo dobro ujemajo s siceršnjimi glavnimi potmi mobilnosti, obenem pa so tudi izredno dobro umeščene v prostor.