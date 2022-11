Septembra se bo začela širitev rimskih term

Dežela Furlanija-Julijska krajina bo do konca leta izplačala rimskim termam iz Tržiča 150.000 evrov pomoči za kritje stroškov, ki so vezani na podražitev energentov, medtem ko bo do februarja oz. marca prihodnjega leta pripravljen načrt za njihovo širitev. Županja Anna Cisint, ki je včeraj obiskala terme v družbi deželnega odbornika za turizem Sergia Emidia Binija in direktorja podjetja Terme FVG Salvatoreja Guarnerija, pojasnjuje, da je deželna vlada zagotovila tržiški občini za razna infrastrukturna dela skupno devet milijonov evrov, od katerih jih bo približno šest šlo za preureditev term, ki bodo dobila nov notranji in zunanji bazen, savno, turško kopel in razne druge nove prostore. Gradbena dela se bodo predvidoma začela septembra prihodnjega leta, ob njihovem zaključku bodo imele terme čisto nov videz.»Predvidevamo, da bodo v Tržiču do konca leta skupno našteli kar 220.000 turistov. Na podlagi sodelovanja med deželo in občino smo dali na razpolago kar nekaj denarja, ki je bil zelo dobro uporabljen. Na deželi si zdaj prizadevamo, da bi zagotovili pomoč gospodarskim operaterjem, ki jih je podražitev energentov najbolj prizadela, med njimi je tudi termalni sektor. Zaradi tega smo se odločili, da bomo zagotovili po 150.000 evrov prispevka termam v Tržiču, Gradežu in Arti v Karniji,« razlaga Bini.

Od marca do oktobra letošnjega leta so v rimskih termah v Tržiču opravili 13.106 storitev, vezanih na termalno zdravljenje, 3675 fizioterapevtskih storitev in zdravniških pregledov ter 2492 storitev s področja »welnessa«. Oktobra so bila termalna zdravilišča, ki jih upravlja podjetje Terme FVG, odprta tudi ob koncih tedna; sicer v prihodnjih desetih dneh v Tržiču ne bodo zagotavljali termalnih storitev, ker obnavljajo naprave.