Simbol boja proti nasilju nad ženskami tudi na Peči

Rdečo klop, simbol boja proti nasilju nad ženskami, so v soboto slovesno predali svojemu namenu na Peči, kjer so jo postavili v bližini spomenika padlim v narodnoosvobodilnem boju. Navzoči so bili sovodenjski župan Luca Pisk, občinska odbornica Ljubica Butkovič, predstavnice združenja SOS Rosa in predstavniki krajevnih društev, zapel je moški pevski zbor Skala iz Gabrij. Za postavitev rdeče klopi se je zavzela sovodenjska občina, ki je v sodelovanju s krajevnimi društvi doslej rdeče klopi že postavila v Sovodnjah, Gabrjah in na Vrhu. Finančna sredstva za postavitev rdečih klopi zagotavlja Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki že nekaj let objavlja razpise na to temo.