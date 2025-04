Sindikati spet skupaj ob prvem maju

Sindikati Cgil, Cisl in Uil bodo ob letošnjem prvem maju spet poskrbeli za skupen sindikalni shod v Gradišču, na katerem bodo kot drugod po Italiji opozarjali na vprašanje varnosti pri delu. Osrednji govornik bo državni sekretar Cgil Giuseppe Gesmundo.

Manifestacija bo potekala v četrtek, 1. maja, na Trgu Unità d’Italia, začela se bo ob 10. uri. Organizacijski obor vodi Michele Orlandini iz goriškega vodstva Cgil. Nagovorom predstavnikov krajevnih oblasti bodo prisluhnili ob 10.30, zatem bodo pred mikrofon stopili predstavniki sodelujočih sindikatov.

»Zadovoljni smo, da bo po nekaj letih osrednja pokrajinska manifestacija ob prazniku dela ponovno potekala v Gradišču, ki se nahaja ravno sredi nekdanje goriške pokrajine,« poudarja župan iz Gradišča Alessandro Pagotto in pojasnjuje, da so na njegovi občini v polnem teku priprave na dogodek.

Vsa potrebna dovoljenja za shod pripravljajo v pristojnih občinskih uradih, na delu je tudi poveljstvo mestne policije, ki bo poskrbelo za urejanje prometa in že pripravlja seznam ulic, ki bodo zaprte za promet oz. na katerih bo veljala prepoved parkiranja. Nekaj ur bo zaprt za promet Drevored Max Fabiani, sicer manifestacija ne bo predvidela sprevoda, ki se je običajno začenjal na Drevoredu Trieste.

»Prvi maj je več kot dela prost dan, je priložnost, da se zamislimo nad samim pomenom dela kot takega,« pravi Alessandro Pagotto.

Lani v FJK 19 smrtnih žrtev

Sindikati Cgil, Cisl, in Uil so se na državni ravni odločili, da letošnji prvi maj posvetijo vprašanjem varnosti pri delu zaradi nesreč, tudi smrtnih, do katerih še vedno prepogosto prihaja.

Med lanskim letom se je v Furlaniji - Julijski krajini pri delu poškodovalo 13.604 delavcev in delavk (13.702 leta 2023), medtem ko je bilo smrtnih žrtev devetnajst (dvaindvajset leta 2023). V začetku letošnjega leta se je število nesreč nekoliko dvignilo glede na isto obdobje lanskega leta.