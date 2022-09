Skupaj za razvoj čezmejne mobilnosti

Glavni izvršni direktor družbe Nomago Sandi Brataševec, predsednica družbe APT Caterina Belletti in generalni direktor APT Luca Di Benedetto so včeraj podpisali pismo o nameri, s katerim so postavili temelje za nadaljnji razvoj mobilnosti v Novi Gorici in Gorici. Obe podjetji si bosta v prihodnje prizadevali za implementacijo izključno zelenih vozil v obeh mestih, ki bosta leta 2025 skupaj postali evropska prestolnica kulture. Nomago in APT bosta skupaj razvijala tudi nove storitve mobilnosti, ki bi še izboljšale čezmejno mobilnost in povezave med Novo Gorico in Gorico.

Že v ponedeljek, 19. septembra, bosta Nomago in APT ponovno vzpostavila mednarodno progo mestnega potniškega prometa med Novo Gorico in Gorico, ki jo je pred dvema letoma in pol zaustavila epidemija covid-19. »Ponovna vzpostavitev čezmejne proge, ki ima zelo velik simbolni in zgodovinski pomen, je vsekakor izredno dobra novica za prebivalce obeh mest. Dnevno med obema mestoma migrirajo številni občani, ki živijo na eni, delajo pa na drugi strani meje oziroma imajo družinske člane ali prijatelje v sosednjem mestu. Do zaustavitve smo skupaj z našim italijanskim partnerjem na tej liniji prepeljali že kar okoli 300.000 potnikov, skupaj z APT pa bomo naredili vse v naši moči, da v čim krajšem času dosežemo mejnik 400.000 potnikov. V času visokih cen pogonskih goriv bodo prebivalci obeh občin z uporabo mestnega potniškega prometa lahko zelo razbremenili tudi družinske proračune,« pravi Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor družbe Nomago.