Skupina Blek Panters se vrača z novo pesmijo in dvema koncertoma

Doberdobska skupina Blek Panters se po osmih letih vrača na oder Kulturnega doma v Gorici. Z dvema koncertoma, ki bosta na sporedu 4. in 5. aprila, bodo člani skupine obeležili 30-letnico ustanovitve. Ravno včeraj so Blek Pantersi izdali novo pesem, posvečeno živali, ki je vse bolj prisotna tudi na doberdobskem Krasu. Videospot bo v soboto, 21. decembra, ob 12. ure dalje na ogled na platformi YouTube, ob isti uri se bo na spletni strani vivaticket.it in na blagajni Kulturnega doma v Gorici (tel. 0481-33288) začela prodaja vstopnic za aprilska koncerta.