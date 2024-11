Skupni trg bo imel tudi novo povezovalno vlogo

Trg Evrope / Transalpina, najbolj simbolična stična točka dveh Goric in bodoče srce bližajoče se Evropske prestolnice kulture, se že začenja kazati v svoji novi podobi. Obnovitvena dela, ki jih vodi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), uspešno napredujejo in naj bi se zaključila do konca leta, vsekakor v času za uradni začetek projekta GO! 2025, ki bo 8. februarja prihodnjega leta.

Na vrsti osrednji del

Največje goriško čezmejno gradbišče doslej so odprli februarja. Po preverjanju prisotnosti neeksplodiranih ubojnih sredstev je bilo na vrsti polaganje cevi, ureditev komunalne infrastrukture in infrastrukture za odvodnjavanje meteornih voda, nato so uredili cementno podlago za tlakovanje trga in pripravili izkope za postavitev fontan. Polaganje plošč iz repenskega kamna, ki segajo tudi v ulice Caprin, Foscolo in Luzzato, se je večinoma zaključilo, na sporedu je zdaj ureditev osrednjega dela trga, točneje območje okoli mozaika. Predvidena je tudi namestitev dveh pitnikov na mejni črti.

V decembru se bodo dela predvidoma zaključila: nameščena bo tudi javna razsvetljava in nova urbana oprema - približno 50 klopi. Območje pred novogoriško železniško postajo, ki jo prav tako obnavljajo, bo v prihodnje tudi bolj zeleno: na celotnem območju okoli trga je namreč predvidena tudi zasaditev 30 dreves.

Otvoritev bo velik zalogaj

»Mudi se nam in trudimo se, da bo za slovesno odprtje vse nared,« pravi Tomaž Konrad, namestnik direktorice EZTS GO, in pojasnjuje, da ob samih delih intenzivno potekajo tudi priprave na uradno otvoritev, ki bo - kot je Primorski dnevnik poročal v prejšnjih dneh - povezala goriško in novogoriško železniško postajo: na Trgu Evrope / Transalpina bo namreč 8. februarja osrednja slovesnost, na katero se bodo visoki gostje pripeljali z vlakom. S tehničnega in tudi pravnega vidika je organizacija tovrstne prireditve velik zalogaj, saj bo prizorišče delno na slovenskem, delno pa na italijanskem ozemlju.

»Ravno prejšnji teden smo se z organizatorji otvoritvene prireditve srečali na sami lokaciji oz. na skupnem trgu, da smo pregledali fizično postavitev odrov, tribun in scenografijo. Hkrati sodelujemo tako s slovenskimi kot italijanskimi strokovnjaki, da pridobimo vsa potrebna soglasja za organizacijo tovrstnih velikih prireditev z obeh strani, tako slovenske kot italijanske,« pojasnjuje Konrad. Pri EZTS GO si želijo, da bi v prihodnje Trg Evrope pridobil status posebnega območja, kjer bi veljala zakonodaja ene same strani, kar bi bistveno poenostavilo organizacijo čezmejnih dogodkov, kljub naporu, ki ga vlagajo, pa tega ni enostavno doseči.