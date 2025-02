»Slovenska narodna skupnost v Italiji se je še posebej izkazala«

Občinska odbornica Patrizia Artico, ki je v imenu goriške občine v prvi osebi sledila pripravam, je navdušena nad množičnim odzivom, ki ga je doživelo sobotno odprtje EPK 2025.

»Mimo vseh uradnih nagovorov se mi zdi še najbolj pomembno, da je Gorico in Novo Gorico povezal pravi ljudski praznik, na katerem se je zbralo ogromno ljudi iz obeh mest in tudi iz sosednjih krajev. S svojo navdušenostjo nad dogodkom so udeleženci dokazali, da verjamejo v sporočilo GO! 2025, da si želijo nadaljnjega sodelovanja, miru in sožitja,« pravi Patrizia Artico, ki je prepričana, da je treba ideologije pustiti preteklosti in verjeti v skupno prihodnost.

Za uspeh goriškega dela sprevoda Od postaje do postaje se odbornica še posebej zahvaljuje goriškim Slovencem. »Res se moram zahvaliti slovenski narodni skupnosti. Komaj sem njene predstavnike zaprosila za sodelovanje, so se takoj odzvali z izjemnim entuziazmom in tudi s številnimi predlogi. Izredno so se izkazale tudi slovenske šole, ki so se vključile v številne projekte, tako da smo se po telefonu slišali praktično vsak dan,« poudarja občinska odbornica in ugotavlja, da je bilo sobotno dogajanje v Gorici bolj množično od pričakovanj. »Ko sem si sredi popoldneva zaželela slaščice, so bili vsi bari polni. Pol ure sem iskala kaj za pod zob, naposled so mi prijatelji priskrbeli stol v baru na Travniku, tako da sem si malce odpočila in uživala v razposajeni množici ljudi,« pravi Patrizia Artico, ki si je še posebej zavzemala, da bi Gorico in Novo Gorico povezala Pistolettova krogla. »Dijaki liceja Maxa Fabianija so navdušeno sodelovali pri projektu; na kroglo so nalepili časopisne izrezke v italijanščini, slovenščini, furlanščini, nemščini in tudi hebrejščini, tako da so bili na krogli zaobjeti vsi goriški jeziki. Med nastajanjem krogle so se mnogi želeli pridružiti projektu; kdor se še ni, se bo še lahko, saj želimo, da bi bil projekt čim bolj inkluziven,« še pravi Patrizia Artico.