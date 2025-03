Slovensko kulturo praznovali ves mesec

V Dijaškem domu v Gorici je bilo ves februar živahno. V vseh skupinah so se z različnimi aktivnostmi poklonili kulturi, ki vsako leto zaradi slovenskega kulturnega praznika zaznamuje ta mesec.

Razpisali so tudi literarno-likovni natečaj, na katerem so sodelovali osnovnošolci in dijaki. Najmlajši so risali na temo kulture, malce starejši so poleg risb napisali tudi svoje razmišljanje ali pesem o tem, kaj kultura zanje je, najstarejši pa so se preizkusili kot ustvarjalci stripov, haikujev, spisov in pesnitev. Svoja dela je oddalo 76 otrok, komisija pa je v vsakem razredu izbrala najboljšega ustvarjalca in ga nagradila. V 1. razredu je zmagovalno risbo narisal Luca Milić, v 2. razredu je slavila Sara Mauri, med tretješolci je s stripom zmagala Evy Macuz, v 4. razredu je najboljšo pesem oddala Amelie Valdemarin, v 5. razredu pa Noemi Brondani. Med nižješolci je zmagovalno pesnitev oddal Samuel Leonzini. Učenci so na primer izdelovali kulturne razglednice tako, da so prebirali pesmi različnih slovenskih avtorjev, si izbrali verz, ga prepisali na kartonček in ga ilustrirali, reševali križanko o Francetu Prešernu ali pa iz svojih imen pisali akrostihe.

Vrhunec kulturno obarvanega februarja je bila tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto posvetijo slovenskemu kulturnemu prazniku. Ob tej priložnosti se otroci staršem in širši publiki predstavijo z različnimi točkami, ki nastajajo med prostim časom in številnimi dejavnostmi v Dijaškem domu. Tokrat so proslavo naslovili Svet je kakor ringaraja po naslovu istoimenske pesmi Anje Štefan. Letošnji kulturni praznik so v sredo popoldne v Kulturnem domu praznovali pisano in razigrano. Predstavili so se s petjem, plesom, z igro in glasbo. V dobro uro trajajoči predstavi so se na odru predstavili učenci Dijaškega doma ter gostje iz Nove Gorice in Gorice.

