Soča ima te dni okrog 20 stopinj, morje pa 28

Vročina, ki na Goriškem in drugod pritiska v zadnjih dneh, kar kliče k osvežitvi ob morju, jezerih in rekah. Tudi na območju severne Primorske so rečna obrežja še zlasti ob vikendih polna kopalcev. Soča v Solkanu ima te dni okrog 20, Vipava v Mirnu pa 26 stopinj Celzija. Kot zanimivost naj omenimo, da ima morje na merilnem mestu Koper te dni 28 stopinj. Na slovenskih rekah, jezerih in morju je sicer slovensko Ministrstvo za naravne vire in prostor določilo 49 kopalnih voda. Tam se redno spremlja kakovost vode, vzorčenje in analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Spremljanje kakovosti vode na območju s statusom kopalnih voda poteka vsakih 14 dni v času kopalne sezone, ki na celinskih vodah traja od 15. junija do 31. avgusta. Na Goriškem je na novo določena kopalna voda Kopalno območje Idrijska Bela.

Skladni z zahtevami

Vsi vzorci, ki so bili odvzeti v letošnji kopalni sezoni na območju severne Primorske, so skladni z zakonskimi zahtevami, vzorči pa se voda iz Soče, Nadiže in Idrijce, medtem ko Vipava ne sodi med območja s statusom kopalne vode. Vzorčenje tam že nekaj let pri pristojnih inštitucijah naroča Občina Miren – Kostanjevica. Letošnje vzorčenje bo potekalo v prihodnjih dneh, rezultati naj bi bili znani okoli 20. julija, so nam pojasnili pri Civilni zaščiti občine Miren – Kostanjevica, kjer tudi obljubljajo, da bodo podatke, čim bodo znani, objavili na družbenih omrežjih.

Sicer pa temperaturna karta, ki jo objavlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), te dni kaže naslednje podatke: Nadiža ima na merilnem mestu Potoki 23 stopinj, medtem ko so Tolminki na merilnem mestu Tolmin namerili 15 stopinj Celzija. Soča na merilnem mestu Kobarid dosega dobrih 16, v Solkanu pa okoli 20 stopinj Celzija.

Nihanje vode

Ob tem ne bo odveč ponovno opozorilo, da priljubljeno mesto stari jez v Solkanu, kamor zahajajo tudi številni Goričani, ni uradno kopališče, kljub temu, da se tam izvaja monitoring kopalnih voda. Območje namreč nima upravnika in reševalcev iz vode. Zaradi pogostih nihanj višine vodostaja je tam kopanje lahko nevarno. Novogoriška mestna občina in družba Soške elektrarne sta tudi letos podpisali sporazum o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varstva pred utopitvami.

Za večjo varnost kopalcev na omenjeni točki v Solkanu bodo tudi letos skrbeli informatorji, na obrežju reke bodo nameščene informacijske table, višino vodostaja bo mogoče razbrati iz belo-rdečih stebričkov v vodi, družba Soške elektrarne Nova Gorica pa od 16. junija do 7. septembra med 10. in 19. uro prilagaja režim delovanja bližnje hidroelektrarne.