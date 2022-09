Soča končno oživela

Po zaslugi obilnih padavin iz prejšnjih dni v Zgornjem Posočju je Soča pri sovodenjskem Špiku oživela, medtem ko Vipava še vedno čaka na dež, tako da je njen vodostaj še vedno izredno nizek.

V Bovcu, Kobaridu in okoliških krajev je pretok reke Soče začel naraščati v sredo dopoldne, medtem ko je bilo treba v Gorici in Sovodnjah na vodo čakati do večernih ur, ko je skozi solkanske zapornice pritekalo več kot 100 kubičnih metrov vode. V noči na današnji dan so omejili pretok skozi zapornice na približno 30 kubičnih metrov na sekundo, medtem ko so dopoldne pretok zaradi povečanega povpraševanja po električni energiji v dnevnih urah spet dvignili do devetdesetih kubičnih metrov na sekundo; v popoldanskih urah je gladina reke spet precej upadla, saj so skozi solkanske zapornice spuščali le po devetnajst kubičnih metrov na sekundo.

Naj spomnimo, da je bila od konca julija naprej Soča pri Sovodnjah popolnoma suha, saj so gorvodno velik del vode iz reke preusmerili v namakalne kanale.