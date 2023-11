Soča upada, evakuacija ni bila potrebna

V Zdravščinah v zagrajski občini in na Majnicah v goriški občini so se oddahnili, potem ko so jih včeraj pristojne službe opozorile, naj bodo pripravljeni na morebitno evakuacijo. Pretok reke Soče upada, tako da se razmere umirjajo.

V Zdravščinah bi sirene zatulile in napovedale evakuacijo, če bi na vodomeru v Gradišču izmerili 10 metrov višine - danes okrog osme ure je Soča dosegla 8,97 metra višine, prejšnji petek pa 9,39 metra.

Današnji poplavni val je v Solkanu dosegel vrhunec ob 7.50, ko je skozi zapornice drlo 1988 kubičnih metrov vode na sekundo. Prejšnji petek je bil pretok višji, saj je dosegel 2344 kubičnih metrov na sekundo.

Zdravščine je pred kratkim obiskal deželni odbornik Riccardo Riccardi, ki si je razmere ogledal v družbi župana Marca Vittoria. Zaenkrat je še zaprt za promet most čez Sočo med Zdravščinami in Gradiščem.