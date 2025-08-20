Šolski uspeh posveča staršem

Med letošnjimi maturantkami, ki so izstopale po izjemnih dosežkih, je tudi Goričanka Elisa Fornasiere, ki je klasični licej Primoža Trubarja zaključila s stotico in pohvalo. Poletje je preživela sproščeno, deloma na počitnicah, deloma pa že v pripravah na novo poglavje življenja. »Počitnice sem preživela v Apuliji in Premanturi na Hrvaškem, zdaj pa se pripravljam na nov začetek,« pove zlata maturantka.

O dobri organizaciji in branju

Odličnega uspeha se sprva ni nadejala, a se je cilj postopno začel oblikovati pred očmi. Dosežek posveča predvsem staršem: »Nihče v družini ni obiskoval klasičnega liceja, zato je to tudi njihov uspeh.« Zelo organizirana in analitična, z matematično natančnostjo. Tako odgovori Elisa Fornasiere na vprašanje, kakšna dijakinja je bila. »Organizacija je dober del dela,« pripomni. Najljubša predmeta sta bila zanjo naravoslovje in filozofija: »Naravoslovje zame predstavlja vse tisto, kar sem jaz, organizirano, matematično, logično. Filozofija pa vse tisto, kar sem se novega naučila, kar sem spoznala. Z izbiro klasičnega liceja sem tako utrdila analitično plat in razvila intuitivno. V prostem času se najraje posveča telesni vadbi in branju, ki ga vidi kot eno največjih bogastev. »Branje je tisto, kar ti največ nudi v najkrajšem času, seveda ne brez truda. Veliko branja prinaša veliko razmislekov in tudi jezikovnega znanja,« pravi. Ravno zato jo privlačijo tudi jeziki. Na licej ima večinoma zelo pozitivne spomine: »Najbolj mi je bilo všeč učenje. Klasični licej te uči globokega razmišljanja, nič ni površno. Z leti je postala organizacija vedno bolj tehtna in je neposredno vplivala na uspeh.« Vseeno pogreša več praktičnih vsebin, uporabnih za vsakodnevno življenje. »Profesorji so pripravljeni poslušati dijake in jim pustijo spregovoriti. Spoštujejo, kako mladi gledamo na svet. To je pomembno, da se ohrani,« pove o odnosih s profesorji.

Matura sama ni merilo znanja

Sama matura po njenem mnenju ni absolutno merilo znanja: »Je seštevek različnih faktorjev. Ni rečeno, da bo nekdo, ki konča višjo šolo s stotico, enako uspešen tudi kasneje v življenju.« O letošnjih protestih dijakov, ki so iz principa zavrnili ustni del izpitov, meni, da je to simptom nekega večjega problema. Naslednjim generacijam pa svetuje, naj se učijo tudi tisto, kar se jim morda ne zdi takoj uporabno. »Čeprav ne vidijo takojšnje uporabnosti, jim bo to znanje prej ali slej prišlo prav,« utemeljuje sogovornica. Elisa se že pripravlja na naporni preizkusni (t. i. filter) semester in prve izpite na univerzi, saj bo jeseni začela študij medicine v Trstu. »Medicina me je vedno zanimala. Menim, da je prava kombinacija med znanstveno vedo in psihološko platjo,« razlaga. Ob vsem pa ostaja skromna in realistična: »Želim biti zadovoljna s tem, kar delam.«