Sovodenjski pust bo moral potrkati na vrata Dežele FJK

V društvu Karnival so v polnem teku priprave na letošnji sovodenjski pustni sprevod, ki bo na sporedu v nedeljo, 15. februarja. Organizacija povorke in poleg tega še treh pustnih plesov je zahteven zalogaj, saj je potrebnega veliko dela, truda in ... finančnih sredstev za kritje najrazličnejših stroškov.

Pred letošnjo izvedbo so se v društvu Karnival znašli v težavah, saj so se več kot razpolovili prispevki, ki jih je za organizacijo pustne prireditve od italijanskega ministrstva za kulturo prejemala sovodenjska občina. Iz društva Karnival opozarjajo, da je Sovodenjski pust med najbolj množičnimi in odmevnimi dogodki, ki jih organizirajo slovenske ustanove v Italiji. Zaradi tega so prepričani, da bi Sovodenjski pust moral biti čim prej vključen med deželne pustne prireditve, ki prejemajo specifična finančna sredstva.

Spremenjen razpis

»Med lanskim letom je prišlo do spremembe pri izplačevanju prispevkov, s katerimi italijansko ministrstvo za kulturo podpira organizacijo tradicionalnih pustnih prireditev. Med prejemniki teh prispevkov smo od leta 2018 tudi mi, kar nam je pomagalo, da smo z leti zrasli v kvaliteti in tudi v zagotavljanju varnosti,« pravi predsednik društva Karnival Joško Terpin, po katerem je italijansko kulturno ministrstvo lani objavilo razpis za koriščenje finančnih sredstev za organizacijo tradicionalnih pustnih prireditev že med poletjem, tako da se je prijavilo veliko več krajev kot v preteklosti.

Večje število prejemnikov

Ko so izdelali lestvico prejemnikov prispevkov, se je na njej znašlo 63 pustnih prireditev, kar je precej več kot v prejšnjih letih, tako da je vsak organizator pustovanja naposled prejel manj sredstev. Društvo Karnival je v prejšnjih letih prejemalo med petdeset in šestdeset tisoč evrov, na podlagi zadnjega razpisa pa se je prispevek znižal na 23.000 evrov.

Vpreteklih letih društvo Karnival za organizacijo Sovodenjskega pusta ni prejemalo deželnih sredstev, ker je bilo deležno podpore ministrstva za kulturo. »Letos bomo izpeljali tridnevni program normalno, v prihodnjih letih pa bomo nedvomno morali potrkati na vrata Dežele Furlanije - Julijske krajine oz. pridobiti dodatne prispevke, saj bo drugače težko ohraniti dosedanji nivo prireditve,« pravi Joško Terpin.

V društvu Karnival še ne vejo, katere pogoje bo vključeval letošnji razpis italijanskega ministrstva za kulturo. »V preteklih letih smo si točke nabirali tudi s projekti po šolah. Po novem bo precej težje izpeljati karkoli drugega, na novo bomo morali premisliti, čemu se morebiti odreči in kako izpeljati celotno prireditev, da bo še naprej uspešna in varna,« še pravi predsednik društva Karnival Joško Terpin, ki za letošnje pustovanje kakorkoli napoveduje, da bo potekalo podobno kot v preteklih letih.

Blek Panters za uvodni večer

Sovodenjski pust se bo začel v petek, 13. februarja, ob 21. uri s plesom. Pod ogrevanim šotorom, ki ga bodo postavili pred Kulturni dom Jožefa Češčuta v Sovodnjah, bo nastopila doberdobska skupina Blek Panters, glasbo bosta vrtela tudi didžeja Zippo in Master Dee. V soboto, 14. februarja, ob 21. uri bosta za veselo vzdušje skrbela bend The Maff in Armency DJ. 27. povorka po sovodenjski osrednji vaški ulici bo v nedeljo, 15. februarja, ob 14. uri. Ob njenem zaključku bo ples s skupino Happy Day. V primeru slabega vremena bo sprevod preložen na nedeljo, 22. februarja. Vstop v ogrevan šotor bo vse tri dni prost.