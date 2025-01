Sovodenjsko-vipavski most začeli graditi z glasbo

Tradicionalno voščilo v glasbi je tudi tokrat v sovodenjsko telovadnico priklicalo veliko število krajanov in tudi ljubiteljev tovrstnih prireditev od drugod. Šlo je za prijetno nedeljsko popoldne v režiji sovodenjske občine, ki je postreglo z glasbo, petjem, umetniškim plesom, priložnostnimi nagovori in seveda z druženjem, ki tudi spada zraven. Kot je že v samem začetku povedala napovedovalka in povezovalka programa Sara Piva, je letošnje glasbeno voščilo dobilo poseben prizvok, saj je šlo za prvi kulturni dogodek v sklopu Interreg projekta BEroots, umetniške poti med rekami in lagunami, ki sovodenjsko stvarnost povezuje z Občino Vipava, ki je vodilni partner projekta. Ostali partnerji so še Ljudska univerza Ajdovščina, LAS Benetke vzhod, SDGZ in Zavod za turizem TRG Vipava. Dogodka se je zato udeležil tudi župan Občine Vipava Anton Lavrenčič, med ostalimi navzočimi gosti je bila senatorka Tatjana Rojc. Publiki so se v teku večera predstavili domači pevski in plesni ustvarjalci, vipavsko občino pa je zastopal Pihalni orkester Vrhpolje, ki se je izkazal za res solidno in kvalitetno glasbeno skupino. Orkester se je v Sovodnje odpravil s skoraj petdesetimi mladimi glasbeniki, katerih povprečna starost je okrog 20 let. Orkester, ki ga vodi Matjaž Meden, je nastal leta 2002, sestavljajo ga fantje in dekleta iz občin Vipava in Ajdovščina. Pihalni orkester je uvedel sovodenjski večer z zahtevnimi melodijami iz Disneyevega filma Levji kralj.

Prikaz pestre dejavnosti

Nato so se na prireditvenem prostoru zvrstili nastopi domačih pevskih zborov in vokalnih skupin, ki so publiki predstavili vso bogato pevsko dejavnost v občini. Pod vodstvom Jane Drassich in Katarine Visintin so se predstavili OPZ Kapljice, OPZ Male kapljice in OPZ Etko Mužetko. Sledila sta nastopa DVS Biseri in ŽVS z Vrha ter sovodenjske ŽVS Konfluens, ki so se jim pri zadnji pesmi pridružili še otroci OPZ Kapljice (vsi pod vodstvom Jane Drassich). Zborovsko petje je zaključil MoPZ Skala iz Gabrij s pevovodjo Aljošo Saksido. V naslednji točki se je zelo izkazala 19-letna solo pevka Neja Volčič, ki je že opozorila nase tudi na mednarodnih pevskih festivalih. Zapela je lastni pesmi Resnica v slovenščini in Perfetti v italijanščini. Pri tem sta jo spremljala Martina Feri na klaviaturah in Aljoša Gergolet na kitaro. Njeno petje je popestril še odličen plesni par, ki ga sestavljata Mara Cappiello in Alex Devetak. Mlada domača plesalca, ki vadita pod mentorstvom Nike Bagon, sta lani novembra osvojila bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v latinsko-ameriških plesih v Schladmingu.

Vrhunec bo pobratenje

Pred publiko je nato stopil župan Luca Pisk, ki je čestital nastopajočim ter se zahvalil vsem, ki so se potrudili za pripravo večera. Zahvalil se je tudi vsem društvom in posameznikom, ki si vsakodnevno na različnih področjih prizadevajo za vsestransko rast občine in njenih občanov. Pred mikrofon je povabil še župana Vipave, Antona Lavrenčiča, s katerim sta obrazložila namene in cilje skupnega projekta BEroots. Povedala sta, da se s projektom krepi prijateljstvo med občinama, ki ju povezuje reka Vipava. Posebno sta poudarila, da v Vipavi ta reka izvira, v Sočo pa se izliva v Sovodnjah. Župan Pisk je še napovedal, da se v sklopu projekta obeta veliko srečanj, ki bodo povezana z likom pesnika Franja Rojca in tudi župnika in kulturnika Petra Butkoviča - Domna. Vrhunec pa bo podpis pobratenja med občinama, je še razkril župan. Sledila je izročitev občinskih prispevkov društvom. Iz rok župana Piska so prispevek sprejeli: SD Karnival, ANPI-VZPI Vrh, PD Sv. Mihaela Vrh, KD Skala Gabrje, KD Danica Vrh, PD Rupa-Peč, ANPI-VZPI Sovodnje-Peč-Rupa-Gabrje, KD Sovodnje, Društvo slovenskih upokojencev Gorica, ŠD Sovodnje, KŠD Vipava Peč, ŠZ Soča Sovodnje, Združenje športnih ribičev Vipava in Združenje Spiraglio. Večer je z nizom skladb zaključil Pihalni orkester Vrhpolje, med katerimi gre izpostaviti Vrhpoljsko koračnico in na koncu znamenito Koračnico Radetzkega, ki ji je z ritmičnim ploskanjem pritegnila vsa dvorana. V telovadnici je bilo tudi po končani prireditvi še dolgo živahno ob neformalnem druženju in pogostitvi z vsakovrstnimi dobrotami. Za organizacijo koncerta je poskrbelo ŠZ Soča, prireditveni prostor s scenografijo pa je pripravilo KD Sovodnje.