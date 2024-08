Spet v boj proti komarjem

Goriška občina danes začenja z drugo dezinsekcijo, namenjeno zatiranju tigrastih komarjev, ki so se v zadnjih dneh po zaslugi deževnega in vlažnega vremena po mestu zelo razmnožili. Dezinsekcijo bodo izvajali v večernih urah, in sicer od 22. ure dalje na ograjenih območjih in od polnoči na ostalih. Na območjih, ki mejijo na parke in druge javne površine, na katerih se izvaja dezinsekcija, občanom priporočajo zapiranje oken in balkonskih vrat, zadrževanje domačih živali v zaprtih prostorih in pokrivanje zelenjavnih vrtov s ponjavami. Občane ob tem pozivajo, naj ne sušijo perila na prostem in dan po dezinsekciji operejo otroške igrače, ki so na dvoriščih. Območja, na katerih se izvaja dezinsekcija, bodo dostopna že dan kasneje. Komarje bodo zatirali z uporabo cipermetrina, ki učinkuje prav na vse žuželke, tudi na opraševalce, zaradi česar ga bodo uporabljali le na predvidenih območjih.

Drevi bodo dezinsekcijo izvajali v Ljudskem vrtu na Korzu Verdi, v Ulici Cadorna, v parku v Podgori, v parkih v ulicah Garzarolli, Max Fabiani in Faiti, v parku v Ulici Udine v Ločniku in na zelenici pred cerkvijo v Ulici Brigata Pavia v Stražcah. Jutri, 22. avgusta, bo dezinsekcija na sporedu v parku na Trgu Fiume na Rojcah, v parku ob nogometnem igrišču v Ulici Baiamonti, pred vrtcem v Ulici Romagna, na Trgu Seghizzi v grajskem naselju, v parku med ulicama Cossar in Cipriani, v parku z igrali v Ulici Rocca in v parku pred stanovanji podjetja Ater v ulicah Montelungo in Lasciac. V petek, 23. avgusta, bodo dezinsekcijo izvedli še pred domom za starejše občane Angelo Culot v Ločniku, v parku Lenassi v Ulici Vittorio Veneto, v parku večnamenskega središča v Ulici Baiamonti in v parku pred stanovanji za starejše občane na Rojcah. Za informacije je na voljo urad za okolje goriške občine (tel. 0481-383469, 0481-383204, ambiente@comune.gorizia.it).