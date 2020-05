Čebelarji, ki so jim v noč z nedelje na ponedeljek zažgali enaindvajset panjev sredi akacijevega gozda pri Šlovrencu, so deležni neverjetne spletne solidarnosti. Na dveh objavah fotografij nastale škode na Facebooku so zbrali preko 80.000 interakcij; Dario Visintin je zbral preko 30.000 »emojijev« in skoraj 23.000 delitev, Jan Gergolet pa 10.000 »emojijev« in 22.000 delitev. Število »emojijev«, komentarjev in delitev se sicer veča iz ure v uro.