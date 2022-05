V gozdu Panovec v Novi Gorici sta danes novogoriški župan Klemen Miklavič in ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič odkrila obnovljen spomenik ukrajinskim vojakom na soški fronti. Obnova spomenika je plod sodelovanja mestne občine in veleposlaništva ob pomoči Društva soška fronta 1915 – 1917, Fundacije Poti miru v Posočju, Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Nova Gorica in Zavoda za gozdove RS, Območne enote Nova Gorica ter ob podpori Krke Novo mesto in Perutnine Ptuj. Kot so na slovesnosti izpostavili govorci, to ni spomenik generalom in vojskovodjem, temveč »navadnim vojakom«, ki so tu umrli zaradi vojne.

Številni ukrajinski polki so se v 1. svetovni vojni bojevali na soški fronti. Avstro-Ogrska monarhija je na začetku 20. stoletja obsegala tudi predele današnje zahodne Ukrajine (Galicija, Bukovina), zato so se v njeni vojski borili tudi Ukrajinci. Poleti 1916 so na soško bojišče poslali cesarsko-kraljevi 20. in 22. domobranski pehotni polk. 20. polk je imel sedež v Stanislavu ( danes Ivano-Frankivsk). Po narodnostni sestavi pa je bilo v njem približno 70 % Ukrajincev. Spomenik cesarsko kraljevega 20. strelskega polka, ki se je boril v okolici Nove Gorice, je bil postavljen poleti 1917 v bližini njegovega po­veljstva, in predstavlja danes osrednji spome­nik vsem Ukrajincem, ki so se borili na so­ški fronti.

Na območju soške fronte v Sloveniji je danes ohranjenih 13 vojaških pokopališč iz tistega časa. Na dveh so večinoma pokopani Ukrajinci: na pokopališču Zalošče v novogoriški občini so pokopani vojaki 22. domobranskega pehotnega polka iz Černivca, na pokopališču Bukovica v občini Renče-Vogrsko pa vojaki 24. pehotnega polka iz Kolomiji. Njim je posvečena tudi cerkvica na Javorci. V gozdu Panovec v Novi Gorici pa je spomenik, ki so ga postavili vojaki 20. domobranskega pehotnega polka oziroma od leta 2017 20. strelskega polka iz Stanislava.