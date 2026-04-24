Spomnili se bodo prve izvedbe leta 1976

Gorico in Novo Gorico bo v nedeljo, 26. aprila, povezal Pohod prijateljstva, ki letos obeležuje svojo 50-letnico, saj so prvo izvedbo izpeljali leta 1976.

Letošnji pohod organizirata Zavod za šport Nova Gorica in društva Marciatori Gorizia v sodelovanju z GO! 2025, včeraj so ga predstavili v EPICentru. Začetek in cilj bosta na Trgu Evrope / Transalpina. Pohodniki bodo imeli na voljo dve trasi, dolgi 6 oz. 12 kilometrov. Vpisovanje bo potekalo med 8. in 10. uro, start bo med 9.30 in 10.30, zaključek do 13. ure. Prijavnina znaša deset evrov in vključuje obrok testenin oz. štiri evre (brez obroka). Otroci do dvanajstih let plačajo šest oz. dva evra.

Pohod prijateljstva ostaja pomemben del dediščine programa Evropske prestolnice kulture. Lansko leto se ga je udeležilo tri tisoč pohodnikov, kar potrjuje njegov velik pomen in priljubljenost. Na včerajšnji predstavitvi so spregovorili novogoriški župan Samo Turel, goriški župan Rodolfo Ziberna, Darjo Trobec iz Zavoda za šport Nova Gorica, pomočnica direktorice za čezmejno sodelovanje v zavodu GO!2025 Lucija Sila, predstavnik društva ŠD Mark Vojko Vižintin ter predstavnik društva Marciatori Gorizia Emiliano Fellepa.

Na startu bodo udeležence v pohodni ritem pospremili člani zastavonoške skupine iz Spilimberga, Gong Orchestra in mažoretke iz društva Twirling. Glasbeno spremstvo lahko pohodniki pričakujejo tudi skozi park Rafut, kjer jih bo spremljala violinistka Amanda Vidic. Oba muzeja, tako Lasciapassare/Prepustnica na italijanski strani kot Muzej tihotapstva na slovenski, bosta imela odprta vrata za obiskovalce, vstop bo prost. Med potjo bodo udeleženci deležni tudi manjše pogostitve, pred Xcentrom bodo delili liofilizirano sadje in napitke, nastale v Laboratoriju za prihodnost hrane Bio/n in promocijska darila GO! 2025. Na košarkarskem igrišču Gogi&Gigi bo med 10. in 13. uro potekala košarka brez meja Be-Line, Beyond The Line (financiran iz sklada SPF GO! 2025 projektov), ob 14. uri pa bodo pred EPIcentrom odprli kolesarnico »bičikletka«, ki sta jo s sredstvi iz Sklad za male projekte GO! 2025 realizirala Center zelenih tehnologij in Občina Gorica.