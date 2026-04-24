Za vsak vloženi evro se jih povrne osemnajst

Za vsak evro, vložen v delovanje strukture, se na čezmejno območje povrne več kot osemnajst evrov v okviru projektov. Tako so poudarili na skupščini Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki se je sestala v sredo. Na dnevnem redu so bili potrditev bilance stanja za leto 2025, reorganizacija stalnih odborov ter opredelitev operativnih in programskih smernic ustanove za obdobje po Evropski prestolnici kulture.

Med ključnimi poudarki so bili uravnovešen zaključni račun v letu GO! 2025, skoraj 8 milijonov evrov, ki je preko projektov prišlo na čezmejno območje, ter učinkovita organizacijska struktura z vse bolj izpiljenimi kompetencami, ki so rezultat raznolikih projektnih izkušenj zadnjega desetletja. Skupščina je tudi sprejela predlog prilagoditve stalnih odborov, ki od dosedanjih sedem preidejo na pet in so združeni po temah, ki so bolj v skladu s spremenjenimi razmerami čezmejnega prostora.

Med sejo se je skupščina najprej seznanila z bilanco za leto 2025, ki se zaključuje v ravnotežju v letu, ki ga je zaznamovala izjemna obremenitev, vezana na GO! 2025. V okoliščinah, ki so jih dodatno zapletla predhodna financiranja, ki so značilna za evropske programe, je bilo finančno ravnovesje zagotovljeno po zaslugi skrbnega načrtovanja denarnih tokov in preudarnega upravljanja s sredstvi.

Iz bilance izhajajo stroški delovanja, ki so primerljivi s preteklimi leti (2023–2024), v višini približno 400 tisoč evrov; ti pa so EZTS GO omogočili usklajevanje in upravljanje bistveno obsežnejših projektov in naložb, financiranih iz evropskih, nacionalnih in regionalnih sredstev. »Podatki v poročilu o zaključnem računu kažejo, da je v letu 2025 vsak evro, namenjen delovanju EZTS GO, na območje povrnil več kot 18 evrov v sklopu projektov,« je poudarila direktorica Romina Kocina. Samo v letu 2025 se je ta operativna zmogljivost odrazila v upravljanju in usklajevanju projektov v skupni vrednosti 7,97 milijona evrov na čezmejnem območju.

Skoraj polovica tega zneska (3,87 milijona evrov) predstavlja sredstva sklada SPF za leto 2025, ki jih EZTS GO upravlja in jih je razdelilo javnim ustanovam, združenjem in lokalnim deležnikom, ki so kandidirali čezmejne projekte. Druga polovica (natančno 4,1 milijona evrov) zadeva prenovo Trga Evrope / Transalpina in območja Fabianijevega Trizoba, dejavnosti v okviru GO! 2025 in druge evropske projekte.

Skupščina je dodatno poudarila vrednost kompetenc EZTS GO na področju upravljanja in poročanja o projektih, financiranih iz različnih virov, ki se je skozi leta izoblikovalo z istočasnim izvajanjem različnih evropskih programov. Ustanova deluje v okviru posebej kompleksnega sistema analitičnega računovodstva, ki ga spremljajo nadzorni organi, kar zagotavlja sledljivost izdatkov, skladnost z različno veljavno zakonodajo in administrativno pravilnost postopkov poročanja. »To strokovno znanje predstavlja strateško pridobitev ne le za EZTS GO, temveč tudi za ustanovne občine, območje in projektne partnerje,« je poudaril predsednik Paolo Petiziol.

Med pomembnejšimi dosežki v letu 2025 je bila izpostavljena uspešno izpeljana prenova Trga Evrope / Transalpina, ki jo je EZTS GO izvedel v vlogi naročnika in koordinatorja, s skupno vrednostjo, ki presega 4,2 milijona evrov. Del razprave je bil namenjen tudi aktivnostim EZTS GO v sklopu GO! 2025, ki je v preteklem letu zahtevalo izjemen operativni napor na organizacijskem, projektnem in administrativnem področju. Poleg usklajevanja dejavnosti v pristojnosti ustanove in upravljanja strateških orodij, kot sta platforma Borderless Wireless in Sklad za male projekte programa Interreg Italija–Slovenija, je EZTS GO zagotavljal stalno podporo komunikacijskim in promocijskim dejavnostim ter bistveno prispeval k prepoznavnosti in mednarodnemu umeščanju Evropske prestolnice kulture.

Odborov bo po novem pet

Skupščina je v nadaljevanju potrdila tudi reorganizacijo stalnih odborov za prilagoditev njihove strukture razvoju strateških prioritet območja in krepitev njihove operativne učinkovitosti. Reorganizacija, ki ne zahteva sprememb statuta, je predvidela združitev prejšnjih sedmih odborov v pet širših in bolj integriranih tematskih področij: promet in trajnostna mobilnost, energija, prostor in okolje, zdravje, šport in dobro počutje, izobraževanje, usposabljanje, univerza in kultura, gospodarstvo in turizem.

Nova struktura spodbuja bolj prečni pristop k javnim politikam ter večjo usklajenost med strateškim načrtovanjem, operativnim projektiranjem in dejavnostmi EZTS GO. Hkrati je bila okrepljena vloga odborov kot prostora za dialog z območjem, s povečanjem števila članov s šest na devet, večjim poudarkom na vključevanju strokovno usposobljenih ekspertov ter tesnejšim sodelovanjem občin prek prisotnosti njihovih zaposlenih v odborih. Ohranjena vloga koordinatorjev, ki je zaupana članom skupščine, zagotavlja stalno povezanost med strokovno in odločevalsko ravnjo.

Nazadnje je skupščina obravnavala okvir dejavnosti in projektov za obdobje 2026–2027, v katerem bo EZTS GO vključen v več že aktivnih projektov do let 2026 in 2027, financiranih iz programov Interreg, Erasmus+ in Central Europe, ter v nadaljevanje Sklada za male projekte do njegovega zaključka. Prihodnje obdobje bo namenjeno utrjevanju doseženih rezultatov GO! 2025 in razvoju faze dediščine, v kontinuiteti s potjo sodelovanja, ki je bilo vzpostavljeno v zadnjih letih.