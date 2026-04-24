»Ne bova jeziček na tehtnici«

Ne bosta jeziček na tehtnici, če pa bo morebitna desnosredinska vlada zbrala potrebnih 46 glasov, jo bosta podprla. Poslanca narodnih manjšin, Felice Ziza in Ferenc Horvath, ne sodelujeta na pogovorih za novo slovensko vlado, jih pa zelo pozorno spremljata.

Doslej sta vsekakor dobro sodelovala z vladami Marjana Šarca, Janeza Janše in Roberta Goloba, sta povedala za mariborski Večer, zato pričakujeta, da se bo to nadaljevalo tudi z naslednjo vlado.

Po ustavi so vsi poslanke in poslanci državnega zbora enaki in enakovredni. Ziza in Horvath se torej lahko opredeljujeta in glasujeta kot hočeta, kot njuni predhodniki pa se izogibata, da bi bila jeziček na tehtnici oziroma, da bi bila njuna glasova odločilna. Tako pri izvolitvi vlade kot pri sprejemanju zakonov.

Pri izvolitvi Zorana Stevanoviča za predsednika državnega zbora sta se Ziza in Horvath vzdržala. Predsednika je podprlo 48 poslank in poslancev, 29 jih je bilo proti, kolikor šteje poslanska skupine Svobode, nekatere glasovnice v podporo predsedniku so bile označene, dve neveljavni. Po podobnem principu bosta glasovala tudi za mandatarja. Če bo jasnih 48 glasov (desna sredina) bosta lahko ona dva prispevala še dva glasova, kar bi pomenilo 50 glasov za mandatarja.