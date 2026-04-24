Kolesarski turizem je za Kras konkretna priložnost

Zamisel o kolesarski progi po Krasu je v teh dneh dobila novega elana. Tukajšnja sekcija italijanske kolesarske zveze Fiabje priredila srečanje akterjev, ki delujejo v panogah, vezanih na kolesarski turizem, v nedeljo pa se je sto kolesarjev zapeljalo po trasi načrtovane kolesarske steze. Dežela FJK je medtem izrazila zanimanje za projekt.

Tiziana Ugo, predsednica tržaških kolesarjev, je za Primorski dnevnik izpostavila, da se je zamisel za vnovično predstavitev projekta porodila kot alternativa zahtevnejšemu projektu. Dežela FJK pripravlja na svojem območju novo daljinsko kolesarsko progo med Trstom, Lignanom in Benetkami, ta se trenutno zaključi na Goriškem. Lani je Ugo zasledila razpis za projektiranje proge na odseku med Tržičem in Devinom. »Kaj pa, če bo zmanjkalo denarja za odsek Devin-Trst? Ne bi lahko spomnili na kraško kolesarsko progo?« se je vprašala. Zasnovana trasa med Devinom in Drago, kjer bi se navezala na obstoječo kolesarsko stezo proti Trstu, bi lahko bila relativno preprost vezni člen med Trstom in deželnim kolesarskim omrežjem. A tudi veliko več.

Med posvetom, ki ga je Fiab pred tednom dni priredil v dvorani openskega Zinzendorfa, je prišla na dan potreba po bolj strukturirani kolesarski ponudbi na Krasu. Tiziana Ugo je tam v imenu tržaške sekcije Fiab poudarila, da kolesarska infrastruktura ne sme obstajati le za turiste, temveč mora biti tudi konkretna priložnost za krajane, iz vidika gospodarstva ter mobilnosti. Vsekakor se tovrstni projekti splačajo, je dejal Antonio Dalla Venezia, ki je pri državnem Fiabupristojen za projekt Bicitalia. Kakovostna kolesarska infrastruktura je pomemben gospodarski dejavnik, naložba se odplača v treh letih.