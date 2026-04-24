V Trstu je voda 75 odstotkov dražja kot v Vidmu

Tržaška občina stoji pred ogromno odločitvijo, postopek poteka trenutno netransparentno. Tako bi lahko povzeli stališče gibanja Zdaj Trst v zvezi s potekom dolgoletne koncesije za upravljanje vodovoda v tržaški občini.

Pred petnajstimi leti je na državnem referendumu premočno prevladal glas za vodovode v javnih rokah, je spomnil vodja svetniške skupine Zdaj Trst Riccardo Laterza z deželnim prvakom Pakta za avtonomijo Massimom Morettuzzom. Tržaška občina je danes, z miljsko, dolinsko in deli devinsko-nabrežinske, zadnji predel FJK, kjer z vodovodi ne upravljajo družbe v javni lasti. Odločitev o upravljanju oziroma pristojnost za razpis ni neposredno v rokah občine, temveč državne agencije Ausir, je spomnil Laterza. Dejansko pa izvaja Ausir želje občine. Prvi pomemben termin je konec junija, ko bo moral Ausir uvesti postopek za izbiro koncesionarja.

Ausir določa tudi ceno vode za gospodinjstva, račun je kar zapleten, temelji pa na podatkih, ki jih agenciji posredujejo koncesionarji. V podatkih, ki jih je koncesionar AcegasApsAmga poslal agenciji za leto 2023, so pri Zdaj Trst zasledili veliko neskladnost.

Vodovodni oddelek podjetja zaposluje tri višje uradnike za letni strošek 2,1 milijona evrov. Furlanska javna vodovodna družba ima, za primerjavo, pet višjih uradnikov za skupen proračunski izdatek 830.000 evrov. Cena vode je v Trstu za 75 odstotkov višja kot v Vidmu. Tržaški uradniki stanejo Acegas kar petino proračuna za osebje vodovoda, videmski pa le pet odstotkov izdatkov za zaposlene.