Spomnili se bodo še štirih domačinov

Ob dnevu spomina na holokavst bodo letos v Doberdobu na pobudo kulturnega društva Hrast in ob sodelovanju sekcij ANPI-VZPI iz Doberdoba in Dola-Jamelj ter združenja političnih deportirancev ANED in s pokroviteljstvom Občine Doberdob postavili štiri tlakovce v spomin na občane, ki so bili med drugo svetovno vojno deportirani v koncentracijska taborišča.V četrtek, 27. januarja, ob 14.30 bodo spominski tlakovec postavili v Gubčevi ulici 10 na Poljanah v spomin na Stanka Devetaka, rojenega leta 1927, ki so ga nacisti zajeli 30. septembra 1943 na Oslavju in ga zatem odpeljali v Nemčijo; kdaj in kje je bil umorjen, ni znano.

Ostale tri tlakovce bodo postavili v Doberdobu. Ob 15. uri se bodo bo v Goriški ulici 2 spomnili Maria Lavrenčiča, rojenega leta 1903, ki je bil pregnan v Buchenwald, kjer je bil umorjen 4. aprila 1945, le en teden pred osvoboditvijo taborišča. Ob 15.30 bodo v Rimski ulici 5 postavili tlakovec v spomin na Otona Jarca, rojenega leta 1928, ki je bil pregnan v Leonberg, kjer je bil umorjen 27. februarja 1945. Posmrtne ostanke Otona Jarca so sorodniki prepeljali na doberdobsko pokopališče leta 2014, kjer so se od njega poslovili z množično in ganljivo svečanostjo.

Ob 16. uri bodo še zadnji tlakovec za letošnje leto postavili v Tržaški ulici 39, kjer je živel Andrej Mokole, rojen leta 1915 in med vojno pregnan v Flossenburg, kjer je bil umorjen 25. februarja 1945. Vse štiri svečanosti bodo potekale ob upoštevanju predpisov za zajezitev števila okužb s covidom-19, sicer bodo namenjene le sorodnikom deportirancev.

Z letošnjimi štirimi tlakovci jih bo doslej skupno postavljenih že 14. Prihodnje leto bodo organizatorji postavili še zadnje tri tlakovce, tako da bodo počaščeni prav vsi domačini, ki so bili pregnani v koncentracijska taborišča in se iz njih niso nikoli vrnilil.