Spomnili so se žrtev neofašističnega atentata

V Petovljah so se v soboto, 31. maja, spomnili terorističnega atentata, ki so ga zakrivili člani neofašistične organizacije Ordine nuovo 31. maja 1972 in v katerem so umrli trije karabinjerji: 31-letni Antonio Ferraro iz Raguse, 33-letni Donato Poveromo iz Potenze in 23-letni Franco Dongiovanni iz Lecceja. Navzoči so bili deželni poveljnik karabinjerjev Gabriele Vitagliano, goriška prefektinja Ester Fedullo, pokrajinski povelnik karabinjerjev Massimiliano Bollis, goriški kvestor Luigi Di Ruscio, pokrajinski poveljnik finančne straže Andrea Esposito in župani Zagraja Marco Vittori, Gradišča Alessandro Pagotto in Sovodenj Luca Pisk.