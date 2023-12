Sredi Gorice zgorel avtomobil

V Ulici Ascoli blizu goriške sinagoge je danes zjutraj zgorel ford focus. Voznik je v avtomobil, ki je bil parkiran, stopil malo po 10. uri in poskusil prižgati motor, pri čemer je ugotovil, da je nekaj narobe. Prevozil je le nekaj metrov, ko se je začelo kaditi izpod pokrova, zato je poklical mehanika. Ta je prišel na kraj in odprl pokrov, pri čemer se je ob dotoku kisika sprožil požar. Na kraj so prihiteli goriški gasilci, ki so ga pogasili. Ugotovili so, da je bil na tleh madež bencina. Ogenj je poškodoval tudi mini cooper, ki je bil parkiran blizu gorečega avtomobila. Gost dim so opazili marsikje po Gorici, med drugim na Korzu Verdi.