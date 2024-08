Sredi gozda med Lokvami in Lazno so jim pomazali avtomobil

V iskanju osvežitve so se v nedeljo odpravili na Lokve. Avtomobil so parkirali sredi gozda ob robu makadamske ceste, ki vodi proti Lazni, in se zatem podali na krajši sprehod.

Ko so se okrog 16. ure vrnili k avtomobilu, so opazili, da je ves poškropljen s črno tekočino, najverjetneje z dizelskim gorivom oz. motornim oljem. Pomazana je bila tudi notranjost avtomobila, saj so šipe pustili malce odprte, da bi se avtomobil ne pregrel. Dogodek so prijavili novogoriški policiji.

»Vse skupaj nas je zelo prizadelo. Enkrat na poletje greš na Lokve in potem te pričaka tovrstno presenečenje!« je bila razočarana slovenska sogovornica iz goriške družine, ki je bila žrtev vandalskega dejanja. Ob cesti med Lokvami in Lazno so parkirali tudi v prejšnjih letih, vendar nikoli niso imeli prav nobenih težav. V nedeljo so izvedeli še za nekaj avtomobilistov, ki so jim na podoben način pomazali avtomobile in ki so jim povedali, da naj bi bila s črno tekočino poškropljena edino vozila z italijansko registrsko tablico, čeprav naj bi bila zraven njih parkirana tudi vozila iz Slovenije.

Policija preverja okoliščine

»Na zadevo smo bili opozorjeni s strani prijaviteljice, italijanske državljanke iz sosednje Gorice. Povedala nam je, da je v nedeljo okrog 15.30 parkirala avtomobil ob cesti med Lokvami in Lazno. Ko se je okrog 16. ure vrnila k avtomobilu, je bil polit z neznano tekočino - sklepamo, da gre za staro motorno olje oz. dizelsko gorivo. Po prvih podatkih naj ne bi nastala gmotna škoda. Prijaviteljica nas je tudi opozorila, da naj bi se podobno zgodilo še z nekaterimi drugimi vozili z italijansko registrsko tablico,« nam je včeraj potrdil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi novogoriške policije, ki okoliščine dogodka še preiskuje.

»Preverjamo okoliščine vandalizma. Mogoče se bo kdo še naknadno zglasil, tako da bi se zadeva lahko preiskovala v smislu kaznivega dejanja,« je še povedal Božnik in pristavil, da gre za pojavno obliko vandalizma, ki je kakorkoli zelo redka in je v zadnjih časih niso obravnavali.