Štandreška trojica z legendarno Dindi vse do Mongolije

Potovali bodo 52 dni. Na štirih kolesih legendarne Dindi - fiat pande bodo za seboj pustili okrog 28 tisoč kilometrov in prečkali predvidoma 25 držav. Lansko leto smo poročali o treh štandreških pustolovcih - Klapi Engine -, ki so se v družbi zveste maskote Vržotina udeležili dobrodelnega relija Pole of Inconvenience, katerega edino pravilo je uporaba neudobnega vozila. V svoji fiat pandi (letnik 2003) s klasično smaragdno karoserijo in grafiko štandreškega pičulata, ki sreba gin, so prispeli do Nord kapa.

Pomoč osebam z avtizmom

Že med lanskim pogovorom s Klapo Engine, ki so jo sestavljali Robert Tabaj, Simone Lamo in Cristina Marussi, je prišla v ospredje želja, da bi se v prihodnosti vpisali na Mongol Rally. In res. Danes ob 18. uri se bo trojica iz Štandreža - Cristino Marussi bo sicer letos nadomestila Roberta Marussi, podala na pot.

Klapa Engine bo zbirala sredstva, ki jih bo namenila fundaciji ProgettoAutismo FVG in Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Modri december.