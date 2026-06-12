Stavbi napredovali za kar pet energetskih razredov

Na začetku Ulice Marega v Ločniku se v svetlo modri in rumeni preobleki lesketata dve prenovljeni stavbi. Skupaj obsegata 68 stanovanj, od katerih je bilo 22 popolnoma prenovljenih. Gre za projekt s skupno naložbo v višini 4,8 milijona evrov. Od tega je bilo 4,1 milijona evrov iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), 700.000 evrov pa iz deželnih virov. Dela so se začela oktobra 2022.

»Ta poseg na zgleden način predstavlja smer, ki jo je dežela Furlanija - Julijska krajina ubrala in jo namerava nadaljevati na področju javne stanovanjske gradnje: prebivalcem ponuditi varnejša, energetsko učinkovitejša in lepša stanovanja ter s tem konkretno izboljšati kakovost življenja družin, ki v njih prebivajo. Doslej smo pripravili izredni načrt v vrednosti več kot 270 milijonov evrov,« je na včerajšnjem odprtju poudarila deželna odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante. Podvig je sad sodelovanja goriškega podjetja za neprofitne gradnje Ater, Dežele FJKin Občine Gorica. Poleg deželne odbornice so bili včeraj prisotni tudi deželni svetnik Diego Bernardis, goriški župan Rodolfo Ziberna, občinska odbornika Silvana Romano in Maurizio Negro ter predsednik goriškega podjetja Ater Daniele Sergon. Sodelovanje med Deželo FJK in Ater še naprej prinaša konkretne rezultate, je še dejala Cristina Amirante in poudarila skupni cilj: ponuditi resnične odgovore na stanovanjske potrebe prebivalcev ter hkrati prispevati k urbani prenovi mestnih četrti. »Vloga stanovanjskih podjetij Ater je danes bolj kot kdaj koli prej strateškega pomena za soočanje z novimi stanovanjskimi potrebami na posameznih območjih,«je še poudarila deželna odbornica in pristavila, da si skupaj prizadevajo za vse učinkovitejše upravljanje javnega premoženja in večjo sposobnost odzivanja na potrebe lokalnih skupnosti.

Manj potrate, manj stroškov

Dela so zajela dve stavbi, ki sta bili zgrajeni v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, s 38 in 30 stanovanji, ki se razlikujejo po kvadraturi. Veliko poudarka so posvetili energetski in tehnični prenovi. Med glavnimi posegi so bile odstranitev in zamenjava azbestne strešne kritine, prenova toplotne izolacije, popolna zamenjava stavbnega pohištva, posodobitev vodovodnih in ogrevalnih sistemov, ureditev zunanjih površin ter izredna sanacija praznih stanovanj. S 68 samostojnih ogrevalnih sistemov so prešli na dva sodobna centralizirana hibridna sistema, ki ju napajajo kondenzacijski kotli, toplotne črpalke in fotovoltaični sistemi z baterijskim hranilnikom. Nova sistema zagotavljata ogrevanje in sanitarno toplo vodo za vsa stanovanja. »Gre za naložbo, ki prinaša okoljske, gospodarske in družbene koristi. Stavbi sta napredovali za kar pet energetskih razredov, iz razreda F v razred A4, kar pomeni drastično zmanjšanje porabe energije in stroškov za najemnike. Hkrati so bila odpravljena tveganja, povezana s plinskimi napeljavami v stanovanjih, kar dodatno povečuje raven varnosti,« je izpostavila deželna odbornica.