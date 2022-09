Stekle so priprave na Sovodenjski pust

V društvu Karnival so stekle priprave na 24. Sovodenjski pust, ki bo – po dveh letih premora zaradi pandemije covida-19 – na sporedu 17., 18. in 19. februarja prihodnjega leta. »Pred nekaj dnevi smo se odborniki društva sestali in sklenili, da bo prihodnje pustovanje potekalo po ustaljenem programu. Na petek in soboto bomo izpeljali pustna plesa, na nedeljo bo na vrsti povorka, ki ji bo kot običajno sledila zabava ob glasbi,« napoveduje predsednik društva Karnival Joško Terpin in spominja, da so zadnji pustni sprevod organizirali leta 2020, in sicer tik pred izbruhom pandemije.

Ravno na dan povorke so pristojne državne in deželne oblasti pripravljale omejitve in ukrepe za zaustavitev javnega življenja, ki so stopili v veljavo že naslednji dan. Leta 2021 se niso niti lotili organizacije sprevoda, medtem ko so letos upali, da jim bo uspelo, a kaj ko so se razmere poslabšale ravno med pomladjo, tako da je naposled odpadla tudi letošnja povorka. Karnivalovi odborniki in predsednik bodo v prihodnjih dneh stopili v stik z vsemi društvi in skupinami, ki se običajno udeležujejo sovodenjskega pusta, saj bo tudi zanje v kratkem napočil čas za začetek gradnje vozov in priprave kostumov.