Sv. Martina počastili tudi v Doberdobu

Navezanost domačinov in tudi vaške mladine na kraško zemljo in sploh na rojstno vas je bilo mogoče v Doberdobu začutiti včeraj, ko je v občinskem parku potekal pravi ljudski praznik v čast sv. Martinu. Pobudnik dogajanja je bil pihalni orkester Kras. »Lani smo ob sv. Martinu izpeljali tržnico pred cerkvijo. Ker je bila zamisel uspešna, smo se odločili, da dogodek ponovimo in ga malce razširimo. K sodelovanju smo povabili skupino navdušencev kmetijske mehanizacije, ki že nekaj let ob sv. Martinu prireja Traktor party. Poleg tega smo skupaj z združenjem staršev doberdobske osnovne šole poskrbeli še za pohod po kraških poteh pod vodstvom Mitje Jurna,« je pred začetkom dogajanja povedal predsednik pihalnega orkestra Kras Luciano Gergolet.

Pred občinskim parkom se je zbralo kakih dvajset traktorjev različnih velikosti - od »velikana« znamke Deutz Fahr do malega Sametta iz leta 1959. Z njim se je na prizorišče dogajanja pripeljal mladi Andrej Lavrenčič, ki nam je skupaj z očetom Claudiom povedal, da je traktor pri hiši od leta 1970 in od takrat vseskozi služi svojemu namenu. Traktorje je zatem blagoslovil župnik Ambrož Kodelja, nakar so se traktoristi odpravili do Poljan in Devetakov, zatem so obiskali še nekaj doberdobskih domačij.

»Prvi Traktor party smo organizirali leta 2017. Poleg Doberdoba so letošnji udeleženci prišli tudi iz Števerjana, z Vrha, iz Praprota in še iz nekaterih krajev,« nam je pojasnila Neva Skerlavaj, ki je skupaj z Manuelom Ferletičem s Poljan pobudnica dogodka. Pred odhodom traktorjev je zaigrala godba na pihala Kras, kmalu zatem se je začel še pohod po kraških poteh, ki ga je vodil Mitja Juren. Nabralo se je preko sto pohodnikov(približno polovico so predstavljali otroci in mladi), ki sta jih pred startom nagovorila Luciano Gergolet v imenu godbe in Adrijana Ferfolja v imenu združenja staršev doberdobske osnovne šole. Mitja Juren je pohodnike vodil do vzpetin nad Redipuljo, kjer so si ogledali koto 118 in dolino, kjer so med prvo svetovno pokopali petsto padlih bersaljerjev.

Med vrhunci včerajšnjega dogajanja v Doberdobu je bilo kosilo v občinskem parku, kjer so se zbrali traktoristi, udeleženci pohoda, obiskovalci tržnice in godbeniki. Poleg pihalnega orkestra Kras sta nastopili še godbi iz Čedada in Gradeža. Danes bo godba Kras poskrbela za zdravico sv. Martinu ob 13. uri na Poljanah, ob 13.45 na Palkišču, ob 14.30 v Jamljah in ob 15. uri v Doberdobu, kjer bosta na sporedu maša in družabno srečanje.