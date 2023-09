Taborniki praznujejo jubilej (FOTO)

Taborniki Rodu modrega vala so se popoldne zbrali na praznovanju 70-letnice v sprejemnem centru Gradina v Doberdobu. Pred slavnostnim delom praznika, ki bo potekal v večernih urah, so se v popoldanskih urah zvrstile razne delavnice. Mladi taborniki in tabornice so reševali maksi-križanko, izdelovali so nove članske trakove in zapestnice, preizkusili so se tudi v ajanju. Popoldne so tudi odprli fotografsko razstavo, na kateri so prikazali trenutke, ki so zvrstili v zadnjih desetih letih delovanja.